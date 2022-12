Bảng xếp hạng AFF Cup 2022 hôm nay: tuyển Việt Nam chiếm lĩnh ngôi đầu

Trước trận đấu này, tuyển Malaysia xếp nhất bảng B với 6 điểm còn tuyển Singapore xếp nhì cũng với 6 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn trong khi đó tuyển Việt Nam xếp hạng ba với 3 điểm.

Khởi đầu trận đấu với Malaysia khá khó khăn nhưng Tiến Linh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam mở tỷ số, khai thông bế tắc. Tuy nhiên Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 32 phải rời sân khiến tuyển Việt Nam chơi thiếu người.

Bước ngoặt trận đấu khi Azmi (Malaysia) bị thẻ đỏ phải rời sân ở phút 62 đồng thời tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Quế Ngọc Hải sút phạt thành công đưa tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt lên 2-0 sau đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 với bàn ấn định tỷ số 3-0.





Thắng lợi quan trọng trước tuyển Malaysia giúp tuyển Việt Nam có được 6 điểm, vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng B khi cùng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại so với Malaysia (+9 so với +3) và Singapore (+9 so với +3). Tuyển Malaysia thất thế hơn khi đã đấu 3 trận trong khi tuyển Việt Nam và Singapore mới đấu 2 trận.

Chiến thắng này cũng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tràn trề cơ hội đoạt 1 trong 2 vị trí nhất, nhì bảng B để vào bán kết. Ngày 30.12, tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Singapore sau đó đấu trận cuối vòng bảng gặp Myanmar vào ngày 3.1.2023 trên sân Mỹ Đình.

Xếp hạng bảng B, AFF Cup 2022 ngày 27.12: