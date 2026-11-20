Năm 2019, bánh gạo nướng An chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Ít ai biết rằng, phía sau những chiếc bánh gạo nhỏ bé là hành trình gần 5 năm nghiên cứu, cùng những trăn trở của đội ngũ phát triển sản phẩm (R&D) Orion tại Việt Nam.

Với lợi thế từ nền nông nghiệp lúa nước lâu đời, Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu gạo dồi dào và chất lượng. Nhưng làm thế nào để phát huy giá trị hạt gạo Việt, tạo nên một sản phẩm vừa giữ được hương vị nguyên bản, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ, phù hợp với khẩu vị người Việt? Đó là bài toán mà đội ngũ R&D Orion luôn tìm lời giải.

Từ định hướng ấy, Orion lựa chọn sử dụng 100% gạo Japonica được trồng tại Việt Nam. Với đặc tính nở tốt khi nướng, loại gạo này góp phần tạo nên những chiếc bánh có kết cấu giòn xốp, nhẹ, mang đến trải nghiệm thưởng thức khác biệt.

Trong quá trình nghiên cứu, đội ngũ R&D Orion còn tìm thấy cảm hứng từ một thói quen ăn uống của người Việt: Khi đói giữa các bữa chính, người Việt thường tìm đến những món ăn nhẹ để lót dạ như bánh tráng hay bánh gạo. Orion mong muốn phát triển một món bánh vừa giòn ngon, tiện lợi, vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi từ nguyên liệu vốn gắn bó với bữa cơm người Việt. Chính từ sự thấu hiểu ấy, tinh thần "Lành" đã trở thành một trong những ý tưởng chủ đạo khi bánh gạo nướng An ra mắt.

Năm 2019, bánh gạo nướng An chính thức trình làng với hai hương vị đầu tiên: vị Tự nhiên và vị Tảo biển. Nếu vị Tự nhiên giữ trọn nét đặc trưng của hạt gạo, thì vị Tảo biển mang đến sự mới mẻ, tạo nên dấu ấn khác biệt ngay từ những ngày đầu.

Bảy năm kể từ cột mốc đầu tiên, bánh gạo nướng An đã phát triển thành một trong những nhãn hiệu lớn của Orion với hai dòng sản phẩm Phổ thông và Cao cấp, cùng 7 hương vị đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng.

Bên cạnh nguồn nguyên liệu chọn lọc, công nghệ chế biến cũng góp phần tạo nên nét riêng của bánh gạo nướng An. Thay vì sử dụng phương pháp chiên truyền thống, Orion ứng dụng công nghệ nướng đa chiều, không chiên, giúp bánh nở xốp, giòn nhẹ mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của gạo. Đặc biệt, công nghệ nướng độc đáo của Orion còn giúp định hình nên những đường vân vỉ nướng đặc trưng trên bề mặt, góp phần làm nên dấu ấn riêng cho từng chiếc bánh.

Ít ai biết rằng, ngay cả hình dáng bánh cũng là kết quả từ quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng của đội ngũ R&D. Bánh gạo vị Tự nhiên có hình tròn, trong khi vị Tảo biển lại mang dáng chữ nhật: Sự khác biệt này không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ kết cấu bánh và kỹ thuật phối trộn gia vị nhằm mang đến trải nghiệm thưởng thức phù hợp với từng hương vị.

Theo đó, bánh tròn thường được phát triển với vị ngọt dịu nhẹ, gia vị phủ trên bề mặt để làm nổi bật vị gạo đặc trưng. Trong khi đó, bánh dạng chữ nhật phù hợp những gu vị đậm đà như tảo biển, phô mai hay chà bông, với gia vị được tẩm đều quanh bánh. Kích thước bánh chữ nhật cũng nhỏ gọn, giúp người dùng cảm nhận hương vị vừa vặn trong từng miếng bánh.

Từ nền tảng công nghệ ấy, Orion tiếp tục sáng tạo những hương vị mới. Ở dòng Phổ thông, Orion hướng đến những hương vị quen thuộc như vị Tự nhiên, vị Tảo biển nhưng cũng mới mẻ như Khoai tây phô mai nướng hay Mực nướng sa tế, lấy cảm hứng từ những món ăn được giới trẻ yêu thích.

Trong khi đó, dòng Cao cấp hướng đến việc nâng tầm giá trị nông sản và văn hóa ẩm thực Việt. Từ Cốm Sen gợi nhớ nét thanh tao của ẩm thực Bắc bộ đến vị Nếp Cẩm Mật Hoa Dừa với chiết xuất mật hoa dừa hữu cơ, mỗi sản phẩm là một cách sáng tạo mới từ những nguyên liệu gần gũi trong đời sống người Việt.

Sự đón nhận của thị trường đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu ra mắt. Chỉ trong ba tháng đầu tiên của năm 2019, bánh gạo nướng An đã đạt tổng sản lượng tiêu thụ hơn 208,8 triệu chiếc bánh. Từ đó, bánh gạo nướng An dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong đời sống hằng ngày, từ những bữa ăn nhẹ đến các dịp sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè hay lễ, tết.

Trong bối cảnh làn sóng K-Food ngày càng có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, Orion không chỉ mang những sản phẩm quen thuộc từ Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam, mà còn lựa chọn một hướng đi khác: Phát triển một sản phẩm bánh gạo được bản địa hóa rõ nét, từ nguyên liệu, hương vị đến cảm hứng tiêu dùng. Bánh gạo nướng An chính là kết quả của định hướng ấy, khi một sản phẩm mang thương hiệu Hàn Quốc được phát triển dựa trên khẩu vị và nhu cầu của người Việt, để người tiêu dùng Việt có thể yêu thích và tự hào đón nhận như một sản phẩm gần gũi với mình.

Hiệu quả của chiến lược bản địa hóa được phản ánh rõ qua kết quả kinh doanh. Tính đến tháng 9.2026, thị phần bánh gạo nướng An chiếm khoảng 31% tổng thị phần ngành bánh gạo tại Việt Nam.

Không dừng lại ở thành công tại thị trường nội địa, bánh gạo nướng An còn từng bước chinh phục người tiêu dùng quốc tế. Năm 2021, Mongolia là thị trường xuất khẩu đầu tiên của bánh gạo nướng An, với giá trị đơn hàng khởi đầu khoảng 7.700 USD. Từ bước đi đầu tiên ấy, số quốc gia và doanh số xuất khẩu của bánh gạo nướng An tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm.

Không chỉ vươn ra thế giới qua những đơn hàng xuất khẩu, bánh gạo nướng An còn ghi dấu một hành trình thú vị theo chiều ngược lại. Tháng 9.2026, tờ Maeil Business Newspaper, một trong những nhật báo kinh tế lớn của Hàn Quốc, đưa tin bánh gạo nướng An đang được du khách Hàn Quốc truyền tai nhau như món quà "nhất định phải mua khi đến Việt Nam".

Điều thú vị nằm ở chính hành trình ấy: Orion là thương hiệu đến từ Hàn Quốc, còn bánh gạo nướng An, sản phẩm được nghiên cứu từ nguyên liệu và khẩu vị Việt, lại được du khách Hàn Quốc yêu thích, tìm mua để mang về quê nhà. Từ một sản phẩm Made for Vietnam, bánh gạo nướng An đang từng bước vượt ra khỏi thị trường bản địa, tạo dấu ấn riêng trong xu hướng K-Food đang lan tỏa khắp toàn cầu.

Câu chuyện của An không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của những sản phẩm được phát triển theo khẩu vị địa phương, mà còn mở ra hướng đi giàu tiềm năng: Đưa hạt gạo Việt Nam trở thành những sản phẩm thực phẩm chế biến có thương hiệu, gia tăng giá trị nông sản và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Bảy năm không phải là một hành trình quá dài đối với một thương hiệu, nhưng đủ để chứng kiến những bước chuyển mình đáng kể của bánh gạo nướng An.

Từ những trăn trở ban đầu của đội ngũ R&D, nguồn gạo Japonica được trồng tại Việt Nam và hai hương vị đầu tiên ra mắt năm 2019, bánh gạo nướng An đã từng bước phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đón nhận với những kết quả kinh doanh đáng chú ý.

Năm 2025, bánh gạo nướng An ghi nhận doanh thu nội địa khoảng 68 tỉ won. Tại thị trường quốc tế, sản phẩm đã có mặt tại 25 quốc gia và thị trường thuộc châu Á, châu Đại Dương, Trung Đông, châu Mỹ và châu Phi, với doanh số xuất khẩu hơn 8 triệu USD. Theo số liệu Nielsen được báo chí Hàn Quốc dẫn lại, doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Đằng sau những con số ấy còn định hướng phát triển mang ý nghĩa dài hạn đối với nông nghiệp Việt Nam. Khi hạt gạo được nghiên cứu, chế biến thành những sản phẩm có giá trị gia tăng và tiếp cận thị trường quốc tế, cơ hội cho nông sản trong nước cũng được mở rộng ra. Từ đó, hình thành một vòng tuần hoàn giá trị: Nông sản Việt tạo nền tảng cho sản phẩm Việt, sản phẩm phát triển tạo thêm nhu cầu nguyên liệu, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng trong nước những lựa chọn mới với mức giá phù hợp.

Đánh dấu cột mốc 7 năm phát triển, bánh gạo nướng An cũng chính thức khoác lên mình diện mạo mới. Biểu trưng được làm mới trên nền tảng giữ nguyên chữ "An" quen thuộc, đồng thời bổ sung hình ảnh mặt trời và bông lúa, nhấn mạnh hạt gạo là nguyên liệu cốt lõi làm nên sản phẩm. Sự thay đổi này vừa gìn giữ nét nhận diện thân thuộc, vừa làm nổi bật hơn nguồn gốc nguyên liệu và bản sắc Việt Nam mà thương hiệu theo đuổi.

Từ hạt gạo trên những cánh đồng quê hương đến những chiếc bánh được đón nhận tại nhiều quốc gia, hành trình của bánh gạo nướng An cho thấy tiềm năng nâng cao giá trị nông sản thông qua nghiên cứu, công nghệ và định vị thương hiệu. Đó cũng là định hướng Orion Việt Nam luôn hướng đến: phát triển những sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt, gia tăng giá trị nông sản Việt, từng bước nâng tầm giá trị nông sản Việt vươn tầm thế giới.

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