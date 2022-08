Báo chí Anh: Sự nghiệp của Cristiano Ronaldo ở M.U đã kết thúc

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Cristiano Ronaldo ngồi ghế dự bị và được tung vào trong hiệp 2, lần này trước Southampton từ phút 68 so với trận gặp Liverpool chỉ vài phút cuối trận.

Tuy nhiên, những gì HLV Erik ten Hag cần ở Cristiano Ronaldo, như có thể tạo ra một sức ảnh hưởng nào đó cho M.U, lại nhận được rất ít tác động tích cực, tờ The Mail on Sunday đánh giá.

Cũng tờ này thống kê: “Từ khi Cristiano Ronaldo vào sân (trận gặp Southampton), HLV Erik ten Hag đã chuyển thế trận của M.U sang phòng ngự phản công, và hy vọng siêu sao này góp sức ở tuyến đầu bằng các pha bứt phá để tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, Ronaldo cho thấy đang vật lộn để thể hiện những phẩm chất vốn có của mình, thậm chí bị đối thủ vượt qua dễ dàng, hoặc bị ngăn chặn rất nhanh chóng. Cristiano Ronaldo cũng cho thấy, anh không còn tạo ra sự đáng sợ nào cho hàng thủ đối phương dù đó chỉ là một Southampton dưới cơ”.

Vì vậy, tờ The Mail on Sunday kết luận: “Trận đấu với Southampton giống như một sự kết thúc của Cristiano Ronaldo tại M.U. Dù bây giờ siêu sao này đổi ý ở lại thì rõ ràng HLV Erik ten Hag cũng phải suy tính, và sẽ sử dụng như thế nào một cầu thủ gần như không còn tạo sức ảnh hưởng vào lối chơi của đội bóng”.





Tờ The Mail on Sunday cũng hỏi HLV Erik ten Hag: “Liệu đây có phải là lần cuối Cristiano Ronaldo khoác áo M.U?”. Nhà cầm quân người Hà Lan vẫn giữ quan điểm khi nói: “Chúng tôi vẫn có kế hoạch cho Cristiano Ronaldo. Đó là lý do đến giờ chúng tôi vẫn giữ cậu ấy ở lại với đội bóng”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Paul Scholes, đồng đội cũ của Cristiano Ronaldo, bình luận trên kênh BT Sport cho rằng: “Tôi nghĩ, như trận đấu hôm nay (gặp Southampton), M.U cần có Cristiano Ronaldo ở tuyến đầu. Nhưng cậu ấy đã 37 tuổi, không thể chơi xông xáo như hồi trẻ được. Cậu ấy vẫn tạo ra vài tình huống đáng chú ý, cầm bóng rất tốt và đón các quả chuyền từ đồng đội. Do đó, M.U vẫn rất cần Cristiano Ronaldo cho vị trí trung phong, nếu để cậu ấy ra đi, họ sẽ phải tìm người thay thế.

Vấn đề bây giờ, nếu ở lại Cristiano Ronaldo cần phải tập trung để tìm lại phong độ, cậu ta đã trải qua 1 mùa hè quá xáo động và rất khó tập trung. Nhưng cho đến khi thị trường đóng cửa thì sự nghi ngờ vẫn còn tiếp tục, tương lai của Cristiano Ronaldo đến giờ vẫn là dấu hỏi khó đoán, tất cả phải chờ quyết định từ HLV Erik ten Hag, người đang xem Marcus Rashford là trung tâm ở hàng công M.U hiện nay”.