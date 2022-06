Báo chí đồng hành với công an để đảm bảo an toàn cho xã hội

Chiều 15.6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan báo chí, nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và lãnh đạo 27 cơ quan báo chí ngành công an, T.Ư và địa phương, các nhà báo lão thành.

Phía Bộ Công an có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Lương Tam Quang, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tướng Tô Lâm khẳng định thời gian qua, các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an; kịp thời phát hiện, phản ánh, xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm, các hoạt động tội phạm; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu Bộ Công an bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và Bộ Công an tiếp tục phát huy mối quan hệ trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.





Phát biểu thay mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết sự phối hợp giữa lực lượng công an, gồm Bộ Công an, công an các địa phương và cơ quan báo chí thời gian qua đã bước lên một tầm cao mới mang nhiều ý nghĩa tích cực. Ông đề nghị Bộ Công an và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ, cùng đồng hành để đảm bảo an toàn cho xã hội.

Nhân dịp này, Bộ Công an công bố quyết định trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo là lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua, trong đó có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.