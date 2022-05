‘Báo đen’ Naomi Campbell hở bạo ‘chặt chém’ dàn mỹ nhân dự thảm đỏ Cannes

Liên hoan phim Cannes hôm 23.5 (giờ Pháp) nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn khi diễn ra buổi công chiếu phim Decision To Leave của đạo diễn Hàn Park Chan Wook và tác phẩm Crimes of the Future do David Cronenberg cầm trịch. Thảm đỏ sự kiện tiếp tục là bữa tiệc thời trang mãn nhãn với màn "đổ bộ" của loạt sao danh tiếng: Naomi Campbell, Thang Duy, Sharon Stone, Kristen Stewart…

