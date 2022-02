Báo động tài xế xe khách, xe tải sử dụng ma túy

Cục CSGT Bộ Công an vừa có cảnh báo về tình trạng tài xế điều khiển ô tô sử dụng ma túy. Theo đó, chỉ trong 2 ngày 13 và 14.2 vừa qua, các lực lượng thuộc Cục CSGT tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc đã phát hiện liên tiếp 5 trường hợp tài xế sử dụng ma túy. Điều nguy hiểm là những lái xe này đều điều khiển xe lưu thông trên đường cao tốc, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 120 km/giờ.

Cụ thể, vào 11 giờ 55 ngày 14.2, tại Km04 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tổ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục CSGT cho dừng ô tô khách (loại trên 30 chỗ) biển số 29B-621xx do lái xe T.V.A, trú tại H.Thạch Hà, Hà Tĩnh điều khiển. Qua kiểm tra bằng kit phát hiện nhanh, xác định T.V.A dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, khi kiểm tra trong người của lái xe còn phát hiện “bộ đồ nghề” coóng, ống hút để sử dụng ma túy và gói nhỏ ma túy đá. T.V.A khai nhận đã sử dụng ma túy vào tối 12.2. Số ma túy và bộ đồ nghề đó được bạn cho vào tối 11.2 khi A. lái xe đến khu vực chợ đầu mối tại TP.HCM.

Từ 10 - 11 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã phát hiện 2 trường hợp tài xế xe khách (trên 30 chỗ) và xe tải sử dụng ma túy.

Trước đó ngày 13.2, trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng CSGT phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với ma túy.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), Cục CSGT, cho biết việc lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2021, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 161.324 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, tước bằng lái đối với 1.802 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong diễn biến khác, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về chuyên đề “Xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kế hoạch được thực hiện bắt đầu từ ngày 1.3 đến hết ngày 31.12.2022.

Trong 2 ngày 10 và 14.2, Đội CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức lực lượng lập chốt kiểm tra tài xế, phụ xe container sử dụng ma túy tại khu vực TP.Thủ Đức.





Các tài xế xe container sau khi xuất trình CMND/CCCD sẽ được giám sát vào nhà vệ sinh để lấy mẫu nước tiểu và test nhanh ma túy. Tài xế nào âm tính với chất ma túy được trả lại giấy tờ và tiếp tục lưu thông. Nếu tài xế nào dương tính thì bị lập hồ sơ và bàn giao cho công an phường sở tại (khu vực đang kiểm tra) tiếp tục làm rõ. Tại thời điểm làm việc với tổ công tác, một số tài xế khẳng định không sử dụng ma túy nên rất tự tin kiểm tra, tuy nhiên trong số đó có trường hợp cho kết quả dương tính. Có trường hợp tài xế lấy lý do mình không mắc tiểu dù đã uống 3 - 4 chai nước suối nên tổ công tác phải chờ đến hơn 30 phút sau mới lấy được mẫu để test nhanh ma túy.

Tại cảng Long Bình (TP.Thủ Đức), tổ công tác đã kiểm tra 52 trường hợp tài xế, phụ xe container, phát hiện tài xế B.Th.Tr (27 tuổi, quê Thái Bình) và tài xế L.M.Đ (29 tuổi, ở TP.HCM) dương tính với chất ma túy. Cả hai người này bị tổ công tác lập hồ sơ, tạm giữ 2 ô tô tải thùng, 2 giấy phép lái xe. Đồng thời tổ công tác bàn giao hai tài xế này cho Công an P.Long Bình tiếp tục xác minh, xử lý.

Ngày 14.2, khoảng 9 giờ, tổ công tác lập chốt kiểm tra tài xế xe container sử dụng ma túy tại đường số 2, khu phố giãn dân, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức. Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau khoảng 1 giờ lập chốt, tổ công tác kiểm tra 75 trường hợp nhưng không phát hiện tài xế nào dương tính với chất ma túy.

Ngày 15.2, Đội CSGT Bình Triệu cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ huy PC08 xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an Q.12 trong việc xử lý lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích. Đội CSGT Bình Triệu sẽ tiến hành kiểm tra tại các khu vực như: Bến xe Ngã Tư Ga, Bến xe Lam Hồng, khu vực gần các quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, tụ điểm về ma túy, địa bàn có nhiều khả năng người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, rượu bia và các chất kích thích khác. Các trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy sẽ được lấy lời khai, xác minh tang vật, đồ vật, dụng cụ sử dụng ma túy...

Liên quan vấn đề này, tối qua (15.2), đại diện PC08 cho biết theo thống kê từ ngày 1 - 15.2, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 578 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Trong đó 2 trường hợp sử dụng ma túy và 576 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 15.2, thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết thực hiện chuyên đề tuần tra, kiểm soát giao thông của Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã tham mưu kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề để trình Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên duyệt kế hoạch này.

Đức Huy