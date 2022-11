Bảo Hà tự tin sải bước trên sàn catwalk, làm vedette cho BST của Đỗ Mạnh Cường

Show diễn Sixdo Fashion Show Thu Đông 2022 của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa diễn ra tại TP.HCM, thu hút truyền thông và sự quan tâm của giới mộ điệu bởi tính thời trang cao và sự đầu tư khủng từ phía thương hiệu Sixdo. Sự kiện quy tụ nhiều người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng tham dự và trình diễn như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu H’Hen Niê… Đặc biệt, người mẫu trẻ Bảo Hà - Quán quân Teen Models 2022 cũng góp mặt với vai trò là người mẫu trình diễn vedette cho show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Sixdo vốn được biết đến là thương hiệu với sự đa dạng về phong cách thiết kế, phóng khoáng trong việc lựa chọn những hình mẫu và luôn mong muốn đem các thiết kế của mình tiếp cận với nhiều đối tượng khác nhau. Tại show diễn Sixdo Fashion Show Thu Đông 2022, Sixdo đã mang đến một BST dành riêng cho các mẫu nhí với sự chỉn chu, kỹ càng trong thiết kế, không hề thua kém các BST dành cho người lớn trước đó. Và người mẫu trẻ Bảo Hà chính là người được “chọn mặt gửi vàng” trở thành vedette cho BST của các mẫu nhí lần này.

Xuất hiện với trang phục chiếc váy bồng xòe màu hồng, Bảo Hà nổi bật với những bước đi tự tin, phong thái chuyên nghiệp, chiếm trọn spotlight của phần trình diễn BST nhí. Trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường với phần váy to kết hợp cùng những chi tiết thắt nơ và phần áo lệch vai giúp người mẫu Bảo Hà hóa “công chúa nhỏ” như trong mơ.





Từng có kinh nghiệm từng chinh chiến tại hàng loạt sàn catwalk từ trong đến ngoài nước, Bảo Hà thể hiện khả năng xử lý chuyên nghiệp với những bước catwalk chắc chắn kể cả khi phải trình diễn một thiết kế to bồng và khó di chuyển. Đặc biệt, sàn diễn lần này vẫn mang đậm chất Sixdo với độ dài “khủng” khiến cho nhiều người mẫu bị đuối sức, thậm chí vấp ngã khi phải trình diễn ở các bậc thang. Tuy vậy, dù mang thiết kế to nặng hơn rất nhiều so với cơ thể, Bảo Hà vẫn trình diễn trọn vẹn từng khoảnh khắc xuất hiện với vai trò là một vedette.

Bảo Hà chia sẻ về lần trình diễn này: “Sixdo Fashion Show là một trong những show diễn em luôn mong chờ bởi sự đầu tư khủng của NTK Đỗ Mạnh Cường và sự chỉn chu từ khâu tổ chức đến cách trình diễn. Em rất vui khi có cơ hội được trình diễn tại show và được chú “ưu ái” khi cho em đảm nhiệm vị trí vedette. Sau lần trình diễn này, em đã có cơ hội tiếp xúc và học hỏi được rất nhiều từ các đàn chị đi trước”.

Sải bước trên sàn diễn của Sixdo Fashion Week là cơ hội giúp Bảo Hà cọ xát nhiều hơn về khả năng và kinh nghiệm đối với hàng loạt các siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng. Phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp trong từng bước đi và sự nỗ lực trong việc học hỏi sẽ là nền tảng cho Bảo Hà ngày càng tiến xa hơn ở làng thời trang Việt.