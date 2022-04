Bảo Hiểm VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Tần - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc VietinBank. Về phía VBI, tham dự có ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT, ông Lê Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT cùng các cổ đông sáng lập, đại diện vốn của VietinBank và các cổ đông khác.

Tại Đại hội, VBI đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Bầu HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027...

Năm 2022, VBI đặt mục tiêu tăng doanh thu 3100 tỉ, lợi nhuận 300 tỉ - tăng gần 50% so với 2021

Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT VBI báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021, đồng thời, căn cứ kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của Tổng Công ty, ông Nguyễn Huy Quang đưa ra các trọng tâm hoạt động trong năm 2022.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm của VBI đạt 2.467 tỉ, tăng trưởng 11% so với năm 2020, tăng gấp 3 lần so với mức chung của thị trường nhờ liên tục cải tiến, áp dụng công nghệ trong quản trị vận hành, phát triển các sản phẩm, dịch vụ thiết thực, nên lợi nhuận trước thuế của VBI tăng trưởng mạnh 34,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế VBI đạt khoảng 203,8 tỉ đồng, hoàn thành 118,25% kế hoạch. Năm 2021, VBI đã nâng tổng số Công ty thành viên và phòng giao dịch lên 38 đơn vị toàn quốc.

Trong năm 2022, thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, VBI là đơn vị hiếm hoi trên thị trường đặt kế hoạch trình ĐHĐCĐ lợi nhuận tăng trưởng dương, tăng gần 50% so với 2021.

Ông Nguyễn Huy Quang cho biết, năm 2022 là năm trọng điểm để VBI tập trung bứt phá, tăng trưởng. Do đó, doanh thu kế hoạch dự kiến lên 3100 tỉ, tăng 30%. Mục tiêu lợi nhuận năm 2022 chạm ngưỡng 300 tỉ, tăng gần 50% so với năm 2021, đưa công ty vào top 5 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trên thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ, qua đó nâng cao vị thế và giá trị và đóng góp của VBI vào hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Về hiệu quả hoạt động, với mục tiêu 300 tỉ lợi nhuận; đảm bảo tỉ lệ ROE xấp xỉ 18%, nằm trong top 3 Doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời cao nhất thị trường; triển khai kế hoạch tổng thể đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị VBI cho biết: “VBI đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng này nhờ nỗ lực vượt qua tác động dịch bệnh, không ngừng đổi mới, đưa ra các dịch vụ, sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị trường; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế đất nước và nâng cao mức thu nhập bình quân cho cán bộ, nhân viên VBI”.

Giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022

Ông Lê Tuấn Dũng khẳng định: VBI là một doanh nghiệp bảo hiểm đi đầu về ứng dụng công nghệ mới: cải tiến app MyVBI và VBI4Sales, đưa một số giải pháp trí tuệ nhân tạo vào các ứng dụng như OCR, Chatbot, triển khai xây dựng datawarehouse ứng dụng Power BI để khai thác các dữ liệu lớn, xây dựng Cloud API để kết nối tới các đối tác bán.

Về sản phẩm, VBI tập trung nguồn lực để khai thác các sản phẩm có hiệu quả, đặc biệt các sản phẩm trọng điểm.

Về kênh phân phối, VBI tập trung khai thác các kênh bán hàng có ưu thế cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng Bancas trong hệ sinh thái VietinBank, kiểm soát, chăm sóc khai thác có hiệu quả các khách hàng hiện hữu, đảm bảo duy trì tỉ lệ tái tục khoảng 80%.





Ứng dụng hệ thống công nghệ 4.0 vào hoạt động và cung cấp dịch vụ; cải tiến hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; khai thác dữ liệu đồng nhất, triển khai công cụ BI phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Theo kết quả bầu cử từ Đại hội, HĐQT của VBI trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; bà Trần Thị Hương Thủy - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Hur Jung Hoe - Ủy viên HĐQT, ông Trần Hoài Nam - Ủy viên HĐQT, bà Ngô Thu Phương - Ủy viên HĐQT.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm ông Mai Thanh Hải, bà Nguyễn Thái Dung, bà Nguyễn Thị Hạnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Tần - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đánh giá: “VBI đóng góp lợi nhuận lớn nhất trong hệ sinh thái VietinBank ngoài lãi thông qua kênh Bancas với tỉ trọng ngày càng tăng trong những năm gần đây. VBI cần thiết kế các gói sản phẩm ưu việt, đột phá, đi đầu thị trường, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tối ưu hóa và xử lý các giao dịch bảo hiểm trên các nền tảng số, thích ứng nhanh và mạnh mẽ với xu thế chuyển đổi số hiện nay.”

Trong Quý I/2022 vừa qua,doanh thu Bảo hiểm Vietinbank (VBI) tăng trưởng trên 24,5% so với cùng kỳ năm 2021, cao gần gấp 3 lần so với mức tăng doanh thu chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ quý I là 9%.

Đồng thời, VBI tập trung vào các địa bàn trọng điểm, dịch vụ bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản lý rủi ro… phát triển mới về các kênh phân phối và cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, VBI đa dạng hóa sản phẩm đưa ra các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.

Trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, khẳng định vị thế của VBI trên thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam.