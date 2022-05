‘Bão ngầm’: Ai là người hi sinh khiến thiếu tướng Hoạch đau đớn?

Theo dõi phim Bão ngầm ở những tập gần đây thì ban chuyên án của công an tỉnh Hưng Hòa với sự chỉ đạo của thiếu tướng Hoạch, Giám đốc công an tỉnh và chỉ huy ban chuyên án như trưởng phòng Hà, thiếu tá Thắng, đội phó Hải Triều của phòng C04 thì có thể thấy những thông tin điều tra được, bước đầu đang “chỉa mũi dùi” về phía đại gia Quách Đại Đức, ông chủ của tập đoàn Onelink. Rất có thể vị đại gia này là “cá mập” đứng sau vụ 2.000 bánh ma túy có liên quan đến cái chết của anh em Toàn “khỉ đốm”. Chính vì vậy việc tìm ra chứng cứ, đột kích vào tận sào huyệt của chúng chắc chắn sẽ còn rất cam go, ác liệt.

Ở đoạn trailer giới thiệu phim Bão ngầm, có cảnh thiếu tướng Hoạch khóc đau đớn trước một đồng nghiệp đã ngã xuống. Nhiều người rất tò mò không biết đó là nhân vật quan trọng nào trong ban chuyên án.

Theo tiết lộ của đạo diễn Đinh Thái Thụy thì người hi sinh là người rất quan trọng trong ban chuyên án, cũng có thể là trưởng phòng C04 - đại tá Trần Trọng Hà hoặc là thiếu tá Thắng...

Nói thêm về đại tá Hà, ông là người giữ vai trò “đầu tàu” sau tướng Hoạch đang chỉ huy phòng C04 triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Nếu theo dõi xuyên suốt phim Bão ngầm có thể thấy đại tá Trần Trọng Hà (NTƯT Nguyễn Trọng Hải) tuy không phải nhân vật chính nhưng là “người quan trọng” đúng nghĩa một lãnh đạo công an gương mẫu, chuẩn mực, biết cương nhu đúng lúc, biết nhìn người và cũng cực kỳ tâm lý. Vị trưởng phòng này nhiều lần kề vai sát cánh với các lính trinh sát lúc thì trong vai người buôn gỗ, chở hàng… để phối hợp với đồng nghiệp. Cũng chính đại tá Hà là người dùng danh dự, mạng sống của mình đề xuất với thiếu tướng Hoạch cho Hải Triều được đặc cách vào vị trí trưởng phòng C04 khi mình về hưu và cương quyết loại bỏ thượng tá Tuất ra khỏi ứng cử viên. Tiếng nói của ông Hà luôn được thiếu tướng Hoạch lắng nghe và có thể nói họ không chỉ là đồng chí, đồng đội mà còn là những tri kỷ...





Bão ngầm tập 52 tối qua có cảnh đại tá Trọng Hà là người trực tiếp nói chuyện, khuyên nhủ và cũng tỏ ra cảm thông với những người lính trinh sát trẻ như Hạ Lam, Hải Triều. Họ có thể giỏi về kỹ năng “đánh án”, tâm huyết, can trường nhưng lại non nghề vì chưa đủ trải nghiệm, có thể lẫn lộn giữa tình riêng và công việc nên ông Hà đã nói với Hạ Lam rất thấu tình đạt lý: “Người yêu của cháu, thằng Triều vẫn còn sờ sờ ra đó, đừng để nó phiền lòng nghe… Nên nhớ, chú không đánh án bằng mọi giá, nếu cảm thấy nguy hiểm cho trinh sát hoặc họ rơi vào tình huống sai phạm, tha hóa lập tức sẽ bị rút về. Đó là nguyên tắc công việc, không ai có thể phá vỡ hay bước qua. Trường hợp của cháu không phải ngoại lệ, chú nhắc cháu không có thừa đâu… Chúng ta tuy khoác trên người bộ quân phục nhưng cũng chỉ là con người bình thường. Có những nhu cầu như những con người khác. Chiếc thắng những cám dỗ đời thường để làm tốt công việc là một chuyện không dễ dàng. Đừng có chủ quan, kẻ thù nguy hiểm nhất của mình chính là mình vậy”.

Có thể thấy trong phim Bão ngầm, trưởng phòng Hà là một người sếp tuyệt vời. Ông Hà chuẩn bị về hưu và chuyên án này có lẽ là “trận chiến cuối cùng” mà ông tham gia với tư cách người lính, một chiến sĩ công an nhân dân hết lòng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nếu ông thực sự hi sinh thì sẽ để lại quá nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Trong Bão ngầm, thiếu tá Thắng cũng là người chính trực, là đội trưởng của Hải Triều. Vị này từng ở trước mặt thượng tá Tuất, bênh vực Hải Triều, phê phán những kẻ vốn là đồng đội, đồng chí nhưng sẵn sàng hạ bệ nhau vì những mục đích cá nhân. Chính thiếu tá Thắng cũng là người trực tiếp an ủi, động viên, chỉ cách cho Hải Triều biết cách yêu và chăm sóc Hạ Lam ra sao, đừng để chuyện riêng ảnh hưởng việc chung... Trong chuyên án 2.000 bánh ma túy này, thiếu tá Thắng cũng đã sát cánh cùng đồng đội vào sinh ra tử, hỗ trợ các lính trinh sát đàn em hết mình vì cái chung.

Bão ngầm ở những tập tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính, vui có, buồn có, chiến thắng và thất bại, thiện và ác, quân tử và tiểu nhân, máu và nước mắt…, tất cả sẽ tạo nên những cơn “bão ngầm” đáng để chúng ta suy nghĩ.