‘Bão ngầm’: Nữ trinh sát Hạ Lam biến chất hay chuyện nhi nữ thường tình?

Trên nhiều diễn đàn phim, người xem đang không hài lòng với nữ chính Hạ Lam khi cô thực hiện vai trò trinh sát ngầm tiếp cận đối tượng nhưng lại ngã vào vòng tay của chính đối tượng đó, có mới nới cũ, vội vã chia tay mối tình với Hải Triều. Dù ai xem phim cũng hiểu, Hạ Lam chia tay là có lý do nhưng đôi khi lý do đó chỉ là cái cớ. Có câu rằng: “Muốn ở lại sẽ tìm cách, muốn ra đi sẽ tìm lý do". Diễn biến tâm lý và những mong muốn của Hạ Lam đã “đặt để” nhân vật này trong tâm thế như vậy.

Tác giả tiểu thuyết Bão ngầm - tiến sĩ Đào Trung Hiếu, phó đạo diễn phim cũng đã từng cho rằng: “Nhận thức là một quá trình”. Có lẽ trong cái quá trình chuyển biến ấy, Hạ Lam đã không vượt qua được cám dỗ tình - tiền. Với một cô gái vừa trưởng thành, tốt nghiệp học viện cảnh sát trở về công tác ở đội phòng chống ma túy, lại được tham gia vào một vụ án lớn thì việc chính Lam đã "xé bỏ giáo án” cũng là bình thường.

Một số ý kiến, phân tích của người xem cho rằng trinh sát Hạ Lam trong Bão ngầm có bản lĩnh quá kém và cũng dễ bị đốn ngã vì chuyện tình cảm: “Chính cô ấy là người bị "say" Hải Triều trước, chủ động cho Triều cơ hội, rồi chỉ qua vài tin nhắn, hai lần gặp là coi như đã yêu. Lúc tán Lam, Triều vẫn lạnh lùng, khô khan như vậy, thậm chí giai đoạn đầu thân phận còn không rõ ràng nhưng Lam vẫn yêu. Giờ được ở cạnh nhau, hiểu nhau hơn thì đâu dễ chê nhau khô khan để hờn giận rồi ngã vào lòng người khác dễ dàng thế được"; “Tại sao thích một người từ cái nhìn đầu tiên, cùng ngành, cùng chiến tuyến lại không có được sự thấu hiểu? Vì bản chất tình yêu của Lam dành cho Triều khá hời hợt và anh không phải mẫu người cô hướng tới mà thôi"...

Thật ra tình yêu xưa nay vốn là thứ cảm xúc khó nói, khó hiểu. Phụ nữ thường yêu theo cảm xúc và tình yêu tự nó cũng phải có một quá trình đủ để xác định sự “chín muồi” trong tình cảm dành cho nhau. Trong quá trình ấy có thể là sự tan vỡ vì không hợp nhau, sự xao lòng vì một đối tượng khác hơn người mình yêu. Người ta hay gọi đó là sự thay đổi. Nhưng không hẳn sự thay đổi đó là tiêu cực. Vì biết đâu nếu tiếp tục cố gắng trong mối quan hệ đó mà bản thân “người trong cuộc” không cảm thấy hạnh phúc, còn nhiều lăn tăn thì hậu quả của nó càng lớn hơn. Nên trong phim Bão ngầm, cách “chuyển biến” của Hạ Lam có thể là “quá nhanh, quá nguy hiểm” nhưng cũng lại đúng như nhân vật đã nói giữa họ chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Mà đã rời rạc thì không thể đi cùng nhau nữa nên thà một lần đau còn hơn sẽ đau dài lâu.





Chia tay Hải Triều để chọn cho mình một tình yêu khác, có lẽ nhiều người thấy Hạ Lam “tham vàng bỏ ngãi”, dễ dàng thay đổi khi thấy Hùng hơn Triều về nhiều mặt. Nhưng đó là thực tế, thực tế với một cô gái trẻ, với một người lính trẻ lại vừa vào ngành, không đủ bản lĩnh, trải nghiệm với nghề trinh sát vừa “chân ướt chân ráo” như nhận xét của vài khán giả: “Một bên khô khan, lạnh lùng, mệnh lệnh. Một bên thấu hiểu, đẹp trai, giàu có, nhẹ nhàng. Đa phần chị em chọn vế 2"; "Tôi thấy diễn biến tâm lý nhân vật cũng dễ hiểu thôi. Lam là một nữ cảnh sát trẻ mới ra trường, đang ở tuổi ong bướm, lại chưa được qua nhiều thử thách, kinh nghiệm đã được “đạo diễn” giao những nhiệm vụ có vẻ hơi quá sức và quá đề cao. Thế mới nói đây cũng là một cơn “bão ngầm” của chính người cảnh sát”.

Bão ngầm tập 57 tối nay sẽ có những tình tiết khắc họa rõ hơn diễn biến tình cảm của nhân vật Hạ Lam khi cô nói với mẹ ý định kết hôn với một người đẹp trai, giàu có như bác sĩ Hùng và cũng khẳng định đã chia tay Hải Triều. Chính mẹ của Hạ Lam cũng hiểu rõ con gái mình là thường hay “đứng núi này trông núi nọ”. Như vậy là bản chất và tính cách của Hạ Lam vốn là như vậy nên việc cô chọn Hùng cũng là hợp lý. Rất có thể Hạ Lam sẽ ra khỏi ngành để lựa chọn tình yêu và hạnh phúc của riêng mình. Chọn sai tiêu chí của mình, chọn sai mong muốn của mình thì chọn lại, đâu có gì quá đáng.

Cũng phải nói thêm rằng nữ trinh sát cũng là những con người bình thường. Có thể họ được đào tạo về kỹ năng, bản lĩnh “đánh án” trong môi trường “quân lệnh như sơn” nhưng khi vào nghề, đối mặt họ không giữ được và làm theo được những gì đã học cũng không có gì lạ. Và với phụ nữ sự yếu đuối, sống thiên về cảm xúc nên họ thường chọn những điều đẹp đẽ, lãng mạn, ngọt ngào âu cũng là chuyện “nhi nữ thường tình”.

Có thể Hạ Lam đã phải đấu tranh với những cơn “bão ngầm” trong tình cảm của mình và đưa ra sự lựa chọn. Và cái kết mà cô phải nhận chưa hẳn sẽ bình yên sau cơn bão.