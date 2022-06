Báo Thanh Niên đoạt nhất cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt Đà Nẵng

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP.Đà Nẵng đã khen thưởng 31 tác phẩm xuất sắc, bao gồm 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 16 giải khuyến khích. Trong đó, ở thể loại báo viết, PV Hoàng Sơn (Báo Thanh Niên) đã đoạt giải nhất với tác phẩm Người hùng SAR 412 ở Hoàng Sa.

Đáng chú ý, qua quá trình chấm chọn, ban giám khảo đã tổng hợp, đề xuất một số gương điển hình tiêu biểu được giới thiệu trong các tác phẩm dự thi để đề xuất Chủ tịch UBND TP xem xét tặng bằng khen. Theo đó, tập thể tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC (trong bài viết của PV Thanh Niên) đã được UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc.





Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, đề nghị các ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, lan tỏa các điển hình tiên tiến đến rộng rãi người dân trên địa bàn. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP.Đà Nẵng xem xét tiếp tục phát động cuộc thi trong những năm tiếp theo với quy mô lớn hơn, giải thưởng cao hơn và có hình thức tôn vinh những gương người tốt, việc tốt xứng đáng hơn để tiếp tục phát hiện, xây dựng và lan tỏa gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn.

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau hơn 7 tháng phát động (từ ngày 20.9.2021 đến ngày 30.4.2022), có 1.091 tác phẩm của 43 đơn vị, địa phương, cụm, khối thi đua và 2 thí sinh tự do tham gia, nhiều hơn 263 bài so với cuộc thi lần thứ 3. Trong đó, có 74 bài thể loại báo phát thanh, truyền hình, 43 bài báo in, báo điện tử và 974 bài viết từ các tác giả không chuyên. Đối tượng dự thi gồm các nhà báo, các cây bút không chuyên, cán bộ, công chức, viên chức và công dân VN đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.