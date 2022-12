Bão tuyết tiếp tục gieo rắc chết chóc tại Mỹ

Trong bối cảnh bão tuyết tiếp tục hoành hành nhiều nơi ở Mỹ, một số khu vực ở phía tây bang New York bị ngập trong lớp tuyết dày hơn 1 m. Hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt trên đường phố và nhiều hộ gia đình vẫn chưa có điện.

Buffalo “tê liệt”

Đài CNN dẫn lời bà Kathy Hochul, Thống đốc bang New York, cho biết TP.Buffalo thuộc hạt Erie đang trải qua “cơn bão tuyết thảm khốc nhất trong lịch sử nơi này”. Tuyết rơi dày đặc và liên tục đã đẩy đường phố đô thị đến tình trạng không thể đi lại an toàn, một phần do không thể nào nhìn xuyên màn tuyết. Trang Facebook của cô Linh Quach (gốc Việt) ở TP.Buffalo đăng clip quay tình trạng tuyết ngập cao bên ngoài cửa sổ, có chỗ cao đến 1,8 m, trong khi tuyết vẫn rơi không ngớt. May mắn là nhà của cô không bị cúp điện và gia đình “cố thủ” trong nhà nên tất cả đều an toàn.

Thống đốc Hochul cho biết một số cư dân TP.Buffalo phải ở trong nhà suốt 56 giờ qua tính đến chiều 26.12 (giờ VN), có người phải chịu đựng cảnh lạnh cóng vì mất điện, do các trạm biến áp bị đóng băng từ trong ra ngoài, gây cúp điện trên diện rộng. Tính đến hôm qua, ít nhất 17 người đã thiệt mạng ở Buffalo và vùng phụ cận do ảnh hưởng của bão tuyết kỷ lục.

Trả lời Thanh Niên, anh Matthew Nguyen, một y tá biết về tình hình ở vùng phụ cận thành phố trên, cho hay một số trường hợp tử vong là những người mắc bệnh nền và theo dõi tại nhà. Khi xảy ra tình trạng cúp điện cuối tuần qua, máy cung cấp dưỡng khí ở nhà các bệnh nhân này không thể vận hành. Oái oăm thay gần như toàn bộ xe cứu hỏa của thành phố vào thời điểm đó đều bị “đóng băng”, trong khi nhiều xe cứu thương cũng lâm vào tình cảnh tương tự, không thể đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Cảnh sát Buffalo ghi nhận “những cái chết bên ngoài ô tô lẫn bên trong xe”. Hàng trăm thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai để hỗ trợ nỗ lực giải cứu ở bang New York. Cảnh sát tiểu bang cũng tham gia hơn 500 vụ giải cứu vào ngày 25.12 (giờ Mỹ), bao gồm một trường hợp đỡ đẻ và giúp đỡ một người chỉ còn 4% nguồn điện cung cấp cho tim nhân tạo.





Đến hôm qua, giới hữu trách thành công khôi phục điện cho 87% số hộ gia đình ở Buffalo và 94,5% ở hạt Erie. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 12.000 hộ gia đình và nơi kinh doanh bị mất điện trong khu vực. Dự kiến nhiều người sẽ phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có điện và hệ thống sưởi quay lại vận hành. Hôm nay, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết Buffalo tiếp tục chứng kiến tuyết rơi dày. Nhiệt độ ban ngày khoảng -5 độ C và tụt xuống -8 độ C vào ban đêm. Thống đốc Hochul cảnh báo tình hình tại hạt Erie vẫn trong tình trạng nguy hiểm và thúc giục người dân không nên ra đường. Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn gia tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những khu vực chưa thể lui tới vì tuyết quá dày.

Nguy hiểm vẫn chưa qua

Tính đến hôm qua, hơn 10 triệu người nằm trong khu vực cảnh báo bão tuyết, trong đó có những khu vực thuộc bang Florida như Orlando, Jacksonville, Tallahassee. Trả lời Thanh Niên, anh Jack Truong, y tá ở bang Montana, cho hay nhiệt độ nơi anh ở là -17 độ C trong ngày 25.12 (giờ Mỹ) và tụt xuống -22 độ C vào ban đêm. Khu vực của anh tạm thời ngưng tuyết rơi nhưng đường sá vô cùng trơn do bị bao phủ bởi lớp băng dày. Xe cộ bị bỏ mặc bên đường trong tình trạng bị chôn vùi dưới tuyết. Anh cùng đồng nghiệp vẫn cố gắng đến bệnh viện làm việc, nhưng có đến 50% số bệnh nhân hủy hẹn vì không thể đến nơi.

Tình hình ở Canada Trả lời Thanh Niên, anh Tôn Thất Hòa, Giám đốc marketing và tuyển sinh Trường trung học tư thục Erindale ở TP.Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario (Canada), hôm qua cho hay cách đây vài ngày giới chức thông báo tuyết rơi nhiều và yêu cầu các trường học đóng cửa. Tuy nhiên, theo anh Hòa, trong 3 ngày qua, tuyết rơi không nhiều và các hoạt động diễn ra bình thường. Anh cho biết thêm nhiệt độ ở khu vực anh sinh sống ở mức từ -8 độ C đến -10 độ C và khi có gió lạnh thì nhiệt độ giảm xuống -22 độ C. Cũng theo anh Hòa, trong ngày 23.12, do tầm nhìn không tốt, nhiều chuyến bay đến TP.Toronto, cũng thuộc Ontario, bị hoãn hoặc hủy, nhưng đến hôm qua, tình hình đã được cải thiện đáng kể.

Theo trang PowerOutage.US, khoảng 90.000 hộ gia đình vẫn lâm vào tình trạng mất điện vào rạng sáng 26.12 (giờ Mỹ). Bão tuyết cũng dẫn đến hơn 13.000 chuyến bay bị hủy, trang FlightAware ghi nhận. Bên cạnh những cái chết ở New York, các tiểu bang khác cũng xảy ra trường hợp tổn thất nhân mạng do bão tuyết, như Colorado, Kansas, Kentucky, Missouri, Ohio, Tennessee, Wisconsin. Hiện hệ thống bão được dự báo di chuyển ra khỏi nước Mỹ và tiến vào Canada, trong khi một hệ thống bão khác tiếp tục hình thành ở phía bắc Mỹ hôm 26.12 (giờ địa phương). Điều đó có nghĩa là tuyết sẽ tiếp tục ập đến vùng Đại bình nguyên Bắc Mỹ và kéo dài xuống vùng Trung Tây của nước này trong vài ngày tới.