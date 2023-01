Bắt 2 nam thanh niên chém chết người vì bị chặn đường

Tối 4.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Ba Vì (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Hải (37 tuổi), Nguyễn Đình Sang (32 tuổi), cùng trú H.Ba Vì, để làm rõ tội “giết người”.

Theo lãnh đạo Công an H.Ba Vì, sau khi ban hành các quyết định tố tụng nêu trên, cơ quan này đã chuyển hồ sơ và bị can tới Công an TP.Hà Nội để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 26.12.2022, anh L.Đ.H (33 tuổi, trú H.Ba Vì) dùng xe ba gác chở kính về kho. Lúc này, Hải và Sang đi xe máy tới thì xe ba gác đang chắn ngang đường để bốc kính vào kho nên nảy sinh mâu thuẫn.





Sau khi dỡ kính xong, anh H. đứng ở cửa kho thì bị Hải và Sang dùng dao chém trúng cổ. Người thân đưa anh H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi gây án, Hải và Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào cuộc truy xét, ngày 31.12.2022, Công an H.Ba Vì phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Hải và Sang khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại TT.Mađaguôi (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).