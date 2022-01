Bắt đối tượng bị truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bánh kẹo tết

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu và xét nghiệm Covid-19, sáng 26.1, Công an P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã bàn giao đối tượng bị truy nã là Phạm Mạnh Huy (35 tuổi, ngụ xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định) cho Công an TX.An Nhơn để di lý về An Nhơn phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua nắm tình hình, công an P.Trần Quang Diệu phát hiện Phạm Mạnh Huy (bị Công an TX.An Nhơn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đang lẩn trốn trên địa bàn. Công an phường đã huy động lực lượng ráo riết sàng lọc thông tin về đối tượng bị truy nã này. Sau gần 1 ngày ròng rã tìm kiếm, đến khoảng 22 giờ 30 phút 25.1, công an phường đã bắt được Phạm Mạnh Huy khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở tổ 8, KV.6, P.Trần Quang Diệu.





Theo thông tin ban đầu từ Công an TX.An Nhơn, Phạm Mạnh Huy là nghi phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cách nay 1 năm. Trước Tết Tân Sửu 2021, Phạm Mạnh Huy chào hàng bán bánh kẹo Tết cho một tiệm tạp hóa ở Quảng Ngãi với số tiền hơn 50 triệu đồng. Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Huy, đối tượng này không giao hàng như cam kết mà bỏ trốn vào các tỉnh phía nam.