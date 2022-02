Bất động sản Đức Hòa - Long An trước cơ hội bứt phá

Nằm giáp ranh TP.HCM, Long An kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương đặc biệt này, những năm gần đây, Long An đã và đang tập trung đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển hạ tầng. Giai đoạn 2021 - 2025, địa phương này dự kiến chi gần 30.000 tỉ đồng đầu tư hạ tầng. Trong đó, tỉnh đang hoàn thành việc nâng cấp các tuyến quốc lộ 1A, 50, 62, N2. Các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành giúp kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành...



Các chuyên gia nhận định, việc phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, cộng với mặt bằng giá còn thấp và vị trí chiến lược kết nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long đã giúp Long An đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế của cả khu vực.

Ghi nhận từ một trang thông tin bất động sản cho thấy, xét trên mức độ quan tâm thì nhà đất khu Tây TP.HCM mà cụ thể là Long An hiện đang ở mức cao. Riêng khu trung tâm thành phố Đức Hòa có thể phát triển khu đô thị hạng sang, các khu Bến Lức, Cần Giuộc cũng giàu tiềm năng phát triển những dự án bất động sản trung cấp, phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp.

Đặc biệt, với sự quyết liệt của chính quyền Long An, dự báo các huyện Đức Hòa, Bến Lức... sẽ sớm trở thành các đô thị vệ tinh hiện đại và các khu, cụm công nghiệp công nghệ cao "chia lửa" với TP.HCM.

Trong số các địa phương tiềm năng nói trên phải kể đến huyện Đức Hòa. Ngoài vị trí đắc địa khi là huyện tiếp giáp trực tiếp với TP.HCM, Đức Hòa còn sở hữu những con đường huyết mạch mang tính kết nối vùng và tác động trực tiếp đến quá trình giao thương như đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn đường này đã và đang được nâng cấp, mở rộng từ 32m lên 40m với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, những thông tin về việc quy hoạch Đức Hòa thành đô thị loại 3 và thành lập TP.Đức Hòa trực thuộc tỉnh là một tín hiệu tích cực giúp thêm đà bứt phá đối với thị trường bất động sản tại đây. Chính hạ tầng giao thông được đẩy mạnh phát triển, trong đó nổi bật là tuyến phố thương mại 3/2 với mặt tiền thoáng rộng, lối giao thông tiếp cận dễ dàng - con đường huyết mạch của Đức Hòa, đã tiếp thêm sự sôi động của thị trường.





Theo nhận định của giới chuyên gia, thời gian tới, Long An nói chung và huyện Đức Hòa sẽ có sức bật phát triển kinh tế vượt trội, thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi, đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, thu hút nhiều dự án quy mô xứng tầm trong khu vực.

Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, những năm trở lại đây, Đức Hòa đã trở thành “bến đỗ” đầu tư của nhiều nhà phát triển BĐS với các dự án dự báo sẽ làm Đức Hòa “thay da, đổi thịt”.

Một trong số các dự án trọng điểm tại Đức Hòa phải kể đến đại lộ thương mại trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hòa tọa lạc trên đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa do MIKGroup và MST Invest phát triển. Imperia Grand Plaza Đức Hòa có quy mô hơn 400 căn nhà phố shophouse với tổng diện tích hơn 11ha. Dự án nằm ở trung tâm hành chính, với vị trí đắc địa, sầm uất giao thương chắc chắn sẽ mang tới cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Theo anh Nguyễn Thế Cương - môi giới bất động sản tại Long An, nhà đầu tư bắt đầu “xuống tiền” nhanh hơn khi thông tin định hướng Đức Hòa trở thành thành phố. Bên cạnh sản phẩm đất nền thì phân khúc nhà phố và biệt thự cũng được các nhà đầu tư tìm kiếm. Tính từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.2021, giá trung bình 1 m2 tại Đức Hòa tăng dao động khoảng 5-10% so với thời điểm trước dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết: đón xuân Nhâm Dần 2022, Long An khởi sắc trên toàn lĩnh vực và trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, tỉnh thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Bí thư tỉnh ủy Long An khẳng định, qua hơn 20 năm các nhà đầu tư đến Long An đều toàn thắng.