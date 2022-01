Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục hút mạnh dòng kiều hối dịp cuối năm

Bất động sản nghỉ dưỡng là “kênh” mới hút kiều hối

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dòng kiều hối vẫn tiếp tục chảy mạnh về nước dịp cuối năm. Theo Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ước đạt 12,5 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2020. Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ở mức 18,1 tỉ USD, đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thời điểm cuối năm là lúc dòng kiều hối chuyển về nước cao nhất, kéo theo các hoạt động giao dịch bất động sản thời điểm này cũng sôi động hơn. Đa phần kiều bào nhờ người thân mua nhà đất hoặc đầu tư tại các dự án bất động sản. Thay vì đổ về các thành phố lớn, hiện dòng tiền này lại đang chảy về các thị trường mới giàu tiềm năng, nổi bật với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Anh Dũng Phan, một Việt kiều Canada chia sẻ, để đầu tư bất động sản tại quốc gia anh đang cư trú không phải là điều dễ dàng. Trong 1 năm qua, giá nhà tại Canada đã tăng hơn 25%. Chính phủ Canada cũng đã đưa ra một loạt chính sách, thắt chặt điều kiện vay ngân hàng mua nhà, xây thêm nhà mới, đánh thuế với một số khu vực. Hơn thế nữa, là người nước ngoài, anh Dũng cũng sẽ phải đóng thêm 15% thuế khi mua nhà tại quốc gia này.

Do đó, thay vì đầu tư tại Canana, anh Dũng đã “gửi gắm” khoản tiền tiết kiệm cuối năm dịp Tết này về Việt Nam để đầu tư dài hạn vào một second home (ngôi nhà thứ 2). "Nếu mua đi bán lại có lãi trong trung và dài hạn thì tốt, không thì tôi đầu tư cho thuê, lợi tức một năm cao hơn nhiều so với gửi tiền tiết kiệm bên này. Tương lai, nếu có quay trở lại Việt Nam khi về hưu, tôi và bà xã cũng có thể sử dụng ngôi nhà này để ở", anh Dũng chia sẻ.

Bất động sản nghỉ dưỡng tại Phan Thiết “được lòng” giới Việt kiều

Ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Phan Thiết được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế hơn cả. Ngoài ưu đãi về thiên nhiên, yếu tố hạ tầng cũng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Phan Thiết. Trước đây, để di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết phải mất hơn 6 tiếng. Song, chỉ khoảng 8 tháng nữa thôi, khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn lại, chỉ còn khoảng 1 giờ 40 phút. Cùng với cao tốc, sân bay Phan Thiết cũng là lực đẩy mạnh mẽ, thúc đẩy thị trường bất động sản thêm sôi động.

Trong số các dự án đang trên đà hoàn thiện tại vùng biển Phan Thiết, gây được tiếng vang với quy mô 1.000 ha trải dài suốt 7km đường biển là Dự án NovaWorld Phan Thiet. Trong đó, phân khu Ocean Residence ra mắt thời gian gần đầy đang rất được lòng giới Việt kiều khi được xây dựng để trở thành phân khu sinh sống lâu dài. Phân khu Ocean Residence có quy mô hơn 57 ha, tọa lạc trên cao độ 60-80 m so với mực nước biển, mang đến tầm nhìn bao sát toàn cảnh sân golf PGA Ocean 18 hố và “hơi thở” tươi mát của biển khơi.





Lựa chọn đầu tư nhà phố biển Ocean Residence, chị Ngọc Trần, Việt kiều Anh đánh giá cao second home tại đây bởi uy tín của chủ đầu tư và nét tương đồng với phong cách sống tại nước ngoài. "Hiện đã về hưu, có những thời gian tôi về chơi Việt Nam vài ba tháng tránh đông, nên tôi rất quan tâm đến second home để nghỉ dưỡng tại Ocean Residence. Phân khu này đáp ứng nhu cầu sống chất lượng, không khí biển trong lành, tốt cho sức khỏe. Khi không sử dụng, tôi cũng có thể cho thuê lại ngôi nhà này", chị Ngọc Trần nói.

Ocean Residence được phát triển theo mô hình semi-compound hiện đại và kết nối, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân trong vòng bán kính chỉ 5 phút di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ. Mỗi tổ ấm tại Ocean Residence có đầy đủ công năng phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung, sân vườn trước và sau nhà. Đặc biệt, Ocean Residence còn dành nhiều diện tích mảng xanh cùng nhiều tiện ích như công viên trung tâm, dải vành đai xanh; quảng trường và tuyến phố thương mại, club house, hồ cảnh quan điều hòa, hệ thống trường học liên cấp…

Với những giá trị vượt trội, Ocean Residence - NovaWorld Phan Thiet đang đón đầu xu hướng tìm kiếm một “kênh” đầu tư hiệu quả cho cộng đồng Việt kiều và hút dòng kiều hối đang đổ về Việt Nam dịp Tết này.