Bất động sản ven cửa khẩu tại Bình Phước tiếp tục tăng phi mã

Cú hích từ làn sóng phát triển cơ sở hạ tầng

Sau 50 năm giải phóng, Lộc Ninh từ một vùng đất in hằn dấu vết bom đạn chiến tranh nay đã thay áo mới. Tốc độ phát triển kinh tế được ghi nhận duy trì ở mức cao trong nhiều năm qua khi là một trong những huyện có tốc độ phát triển kinh tế cao so với các khu vực khác trong tỉnh. Với tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện vào 2021 là 573 tỉ đồng, GRDP đạt 68,10 triệu đồng/người tăng gấp 3,63 lần so với năm 1991.

Với lợi thế sở hữu 13 khu công nghiệp lớn được đầu tư hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, Bình Phước nói chung và Lộc Ninh nói riêng trong tương lai không xa sẽ trở thành nơi giao thương kinh tế, đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam với Campuchia và qua Lào, Thái Lan. Riêng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã đóng góp cho ngân sách của tỉnh là 556,58 tỉ đồng (2020).

Thêm vào đó, mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ với nhiều tuyến đường huyết mạch giúp Lộc Ninh dễ dàng liên kết với các tỉnh, thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai qua các tuyến đường trọng điểm quốc lộ 13, trục đường liên tỉnh ĐT756, ĐT759B,... Cùng dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Cửa khẩu Hoa Lư với tổng vốn đầu tư hơn 24.000 tỉ đồng sắp được hoàn thiện trong thời gian tới đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Thật vậy, nhờ sức bật từ phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quỹ đất lớn, giá đất còn rẻ và nhu cầu nhà ở thực đến từ hàng ngàn người lao động tại các khu công nghiệp đã khiến cho giá bất động sản tại Lộc Ninh không ngừng tăng nhiệt. Theo ghi nhận, nhu cầu tìm mua bất động sản tại tỉnh Bình Phước tăng 7%, giá bán đất nền, đất thổ cư tại thị trường này tăng hơn 23% so với cuối năm 2021. Bình Phước cũng là tỉnh dẫn hàng đầu về tốc độ tăng giá bất động sản trong 3 tháng đầu năm 2022.

Bất động sản ven cửa khẩu quốc tế Hoa Lư hưởng lợi

Ăn theo làn sóng bất động sản công nghiệp, hàng loạt các dự án đất nền ven khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư thông thái. Dù là người đầu tư dài hạn, ngắn hạn hay tính lướt sóng cũng tăng lên đáng kể, khiến giá đất nền tại khu vực này cũng lũy tiến chóng mặt. Diamond City chính là một trong những dự án có tiềm năng sinh lời bậc nhất tại Lộc Ninh.

Diamond City Lộc Ninh được biết đến là một dự án có pháp lý vững chắc, được quy hoạch bài bản với quy mô 33,9ha, tọa lạc trên 2 mặt tiền đường sầm uất là Phan Chu Trinh và Nguyễn Tất Thành. Với mong muốn kiến tạo một chuẩn mực sống mới cho người dân tại Lộc Ninh, dự án Diamond City đã tiến hành xây dựng nhiều tiện ích nội khu nổi bật như trung tâm thương mại, khu vui chơi, khu thể thao, các tiện ích chăm sóc sức khỏe, trường mầm non chất lượng cao, quảng trường và trung tâm hành chính để phục vụ cho đời sống của cư dân.





Trong tương lai gần, dự án sẽ trở thành một biểu tượng mới cho toàn huyện Lộc Ninh, mang đến một tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương và nâng cao đời sống xã hội. Dự án chính là lựa chọn hoàn hảo để giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng ngàn người dân lao động, các chuyên gia từ nhiều tỉnh thành đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp, khu cửa khẩu kinh tế.

Diamond City Lộc Ninh hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn cư dân tại huyện Lộc Ninh.

