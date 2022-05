Bắt giữ nhóm bị can dàn cảnh cướp vàng trong hội chợ thương mại ở Bến Tre

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bến Tre (Bến Tre) đã thi hành lệnh khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Thái (49 tuổi), Tô Thị Bé Bảy (58 tuổi), Nguyễn Văn Trường (21 tuổi), Nguyễn Thị Bé Thu (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Công Ngọc (56 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nhóm bị can này chuyên dàn cảnh cướp vàng trong các lễ hội tại khu vực miền Tây.

Theo điều tra ban đầu, tối 20.5, nhóm bị can này đã thuê ô tô từ tỉnh Long An đến Hội chợ thương mại tại TP.Bến Tre với ý đồ trà trộn vào du khách tham quan, mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật vàng, tiền.

Tại đây, họ dàn cảnh cướp giật 2 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng của 2 khách tham quan với tổng trọng lượng gần 23 chỉ vàng 18K, trị giá gần 80 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP.Bến Tre điều tra truy xét và xác định nhóm bị can trên chính là thủ phạm cướp vàng của du khách nên đã bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.