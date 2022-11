Bật mí liệu trình skincare phục hồi làn da mỏng yếu, nhạy cảm khỏe đẹp, tươi trẻ

Nguyên nhân nào khiến da bị mỏng yếu, dễ nhạy cảm?

Hiểu rõ được nguyên nhân vì sao da mỏng yếu, nhạy cảm sẽ giúp bạn điều chỉnh là việc chăm sóc da. Dưới đây là một số lý do dẫn đến việc da bị nhạy cảm:

● Thường xuyên với tia UV, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời nhưng không được che chắn bảo vệ cẩn thận.

● Sống trong môi trường bị ô nhiễm nặng bởi bụi bẩn, hóa chất độc hại.

● Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột với tần suất nhiều. Chẳng hạn như bạn đang ở trong môi trường lạnh lại đột ngột ra ngoài trời lúc nắng nóng. Lúc này, da sẽ không kịp phản ứng với nhiệt độ nên sẽ dễ bị tổn thương, nhạy cảm hơn.

● Thời tiết lạnh khiến da bị khô, thiếu độ ẩm, bong tróc, dẫn đến da bị mỏng và nhạy cảm.

● Thường xuyên bị stress, căng thẳng, thiếu ngủ.

● Rối loạn nội tiết tố.

● Tiếp xúc nhiều với các hóa chất độc hại hoặc dùng mỹ phẩm chứa cồn, chất độc hại gây tổn thương làn da.

Dấu hiệu nhận biết làn da mỏng yếu, nhạy cảm

Da nhạy cảm là làn da mỏng yếu và dễ bị dị ứng. Theo các chuyên gia da liễu, bạn có thể dựa vào những dấu hiệu sau đây để nhận biết mình có thuộc tuýp da này không:

● Kết cấu da mỏng và dễ dàng nhìn thấy các đường huyết mạch bên dưới da.

● Làn da hơi căng, châm chích và gây cảm giác khó chịu.

● Thỉnh thoảng thấy đau rát lúc chạm tay vào.

● Trời lạnh da thường bị khô và bắt buộc bổ sung thêm nước.

● Mùa hè da bị nhờn vì tiết nhiều dầu.

● Dễ bị dị ứng lúc ăn thực phẩm cay hoặc uống bia rượu.

● Xuất hiện các mảng mẩn đỏ và đôi khi khó mất đi.

● Các vùng da mặt không đồng nhất, da khô, bong tróc.

● Dễ phản ứng đối với những dòng mỹ phẩm chăm sóc da có thành phần hóa học.

● Bị mẩn ngứa ngay sau khi tiếp xúc với những mẫu hóa chất có khả năng gây kích ứng hoặc những mẫu vải thô, vải tổng hợp.

● Dễ bị mẩn đỏ và khô da sau khi xúc tiếp nước nóng hoặc nước quá lạnh.

Dựa vào những dấu hiệu trên, bạn sẽ xác định được làn da của mình có thuộc loại mỏng yếu, nhạy cảm hay không. Để từ đó chọn được phương pháp chăm sóc da phù hợp để phục hồi, tái tạo da, hạn chế kích ứng.

Liệu trình phục hồi làn da mỏng yếu, dễ nhạy cảm khỏe đẹp từ bên trong

Tùy theo cơ địa mỗi người và mức độ nhạy cảm của làn da, chúng ta sẽ có cách điều trị và chăm sóc phù hợp. Điều bạn cần làm đó là giữ sạch da, cân bằng lại độ pH và bổ sung dưỡng chất bảo vệ da trước sự xâm hại của các tác nhân xấu từ môi trường bên ngoài. Đồng thời tăng cường độ ẩm, dưỡng chất để khôi phục lại hàng rào bảo vệ da, phục hồi vùng da mỏng yếu.





● Chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, cân bằng da

Theo các chuyên gia da liễu, với da nhạy cảm, bạn nên rửa mặt sạch mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Nên tránh những sản phẩm chứa chất tẩy rửa, ưu tiên loại chiết xuất chủ đạo từ thành phần thiên nhiên, không có hương liệu.

Một gợi ý lý tưởng cho những cô nàng có da mỏng yếu, nhạy cảm đó là sữa rửa mặt cân bằng da Image Ormedic Balancing Facial Cleanser. Sản phẩm này có tác dụng 3 trong 1: tẩy trang, làm sạch da; cân bằng độ pH, ngăn ngừa mụn; chống lão hóa cho da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Điều khiến sữa rửa mặt cân bằng da dịu nhẹ Image Ormedic Balancing Facial Cleanser có thể chinh phục những khách hàng khó tính nhất đó là bảng thành phần thuần nguyên liệu thiên nhiên sạch. Hoàn toàn không chứa paraben, cồn, hóa chất, hương liệu, màu nhân tạo, không gây kích ứng dù làn da đặc biệt nhạy cảm. Điển hình trong sản phẩm đó là chiết xuất nha đam, trà xanh, quả nho, cúc La Mã, dầu Olive.

Image Ormedic Balancing Facial Cleanser sẽ làm sạch bụi bẩn, dầu thừa, bã nhờn nằm sâu dưới lỗ chân lông, cân bằng độ pH, dưỡng da ẩm mịn, khô bị khô căng, nổi mụn. Đồng thời làm dịu vùng da bị kích ứng, hư tổn, sưng viêm, chống lão hóa, làm săn chắc da và củng cố hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân có hại từ bên ngoài.

Chi tiết sữa rửa mặt Image Ormedic chính hãng xem ngay tại đây: https://imagevietnam.vn/ormedic/sua-rua-mat-can-bang-da-diu-nhe-image-ormedic-balancing-facial-cleanser.html

● Phục hồi và trẻ hóa da bằng serum

Với những làn da mỏng yếu, nhạy cảm, serum sẽ là bước không thể thiếu. Serum chứa lượng lớn dưỡng chất cô đặc, thẩm thấu sâu vào da và phục hồi tầng sâu tế bào. Từ đó làn da sẽ căng bóng, khỏe khoắn.

Bạn có thể tham khảo serum phục hồi, trẻ hóa da Image The Max Stem Cell Serum đang được nhiều chị em yêu thích. Sản phẩm này phù hợp với làn da lão hóa, nhạy cảm, bị cháy nắng, tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc da hư tổn sau liệu trình laser, peel, lăn kim, trẻ hóa công nghệ cao…

Image The Max Stem Cell Serum ứng dụng công nghệ Vectorize độc quyền, đưa tinh chất len lỏi sâu vào lỗ chân lông, cải thiện cấu trúc da chỉ sau vài tuần. Cụ thể, serum The Max chứa tế bào gốc có nguồn gốc thực vật, Argireline, các chuỗi peptide, chiết xuất rau má, trà xanh… Giúp phục hồi các tổn thương DNA, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, nuôi dưỡng làn da sáng hồng, săn chắc và đàn hồi. Đồng thời cấp ẩm, giúp làn da luôn ẩm mượt, căng bóng, không bị khô tróc, sần sùi, nám, sạm, lão hóa sớm.

Tham khảo ngay serum Image The Max chính hãng tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn:

● Đắp mặt nạ dưỡng ẩm và phục hồi da nhanh chóng

Mặt nạ rất cần thiết trong chu trình dưỡng da, nhất là mỏng yếu, cần bổ sung dưỡng chất để phục hồi nhanh. Bạn có thể tham khảo mặt nạ dưỡng ẩm chống oxy hóa Image VITAL C Hydrating Enzyme Masque. Đây là loại mặt nạ cao cấp của hãng dược mỹ phẩm Image, rất thích hợp với làn da nhạy cảm, mẩn đỏ, kích ứng, bị cháy nắng, hư tổn, hoặc da khô, bong tróc.

Mặt nạ Image VITAL C sẽ bổ sung 15% L-ascorbic acid (vitamin C), vitamin E và Hyaluronic Acid... Giúp loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da, phục hồi các tế bào hư tổn, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ. Đồng thời làm dịu da, giảm tình trạng viêm sưng, kích ứng và dưỡng da sáng mịn, săn chắc, giảm nếp nhăn, khỏe khoắn hơn.

Khôi phục làn da mỏng yếu với mặt nạ Image Vital C tại đây: https://imagevietnam.vn/vital-c/mat-na-duong-am-image-vital-c-hydrating-enzyme-masque.html

● Dùng kem chống nắng bảo vệ da

Chống nắng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chu trình chăm sóc da nhạy cảm. Nhằm bảo vệ làn da trước các tác nhân có hại, khiến da nhạy cảm, dễ kích ứng như: tia UV, tia hồng ngoại, ánh sáng xanh… Bạn nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và có thành phần thân thiện, không gây kích ứng da nhạy cảm.

Gợi ý hàng đầu được các chuyên gia da liễu tiến cử đó là dòng chống nắng Image Prevention. Với 3 chỉ số chống nắng SPF30, SPF32+ và SPF 50, bạn có thể dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp, tùy theo tình trạng da.

Kem chống nắng Image Prevention+ có khả năng chống nắng phổ rộng. Đồng thời bổ sung các thành phần dưỡng ẩm, chống lão hóa và khả năng kiềm dầu tốt, duy trì làn da khỏe đẹp, tươi trẻ. Nổi bật đó là Zinc Oxide (Kẽm Oxit), Octinoxate, Photosomes, Bv-osc (Vitamin C), chiết xuất hạt nho, trà xanh… Hoàn toàn không chứa cồn, hương liệu, chất tạo mùi, chất bảo quản nên sẽ ngăn được tình trạng kích ứng da. Do đó, làn da mỏng yếu, nhạy cảm có thể an tâm bon chen.

Bảo vệ làn da mỏng yếu, nhạy cảm với kem chống nắng Image Prevention+ phù hợp: https://imagevietnam.vn/prevention/

Làn da mỏng yếu, nhạy cảm cần được chăm sóc bằng những sản phẩm dịu nhẹ, được kiểm định. Các sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ - Image Skincare sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Hiện nay, để đảm bảo mua hàng chính hãng, bạn có thể an tâm đặt hàng tại Image Skincare Việt Nam.