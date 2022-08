Bắt nhanh nghi phạm cướp giật điện thoại của nữ sinh viên ngay trước phòng trọ

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 28.8, chị H.T.H (20 tuổi, sinh viên, quê H.Nghi Lộc, Nghệ An) đang cầm điện thoại đứng trước phòng trọ trong kiệt 120 đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) thì bị một người phóng xe máy ngang qua cướp giật điện thoại.

Chị H. chạy bộ đuổi theo, nhưng không kịp. Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu sau 4 tiếng đồng hồ truy xét đã bắt được nghi phạm cướp giật điện thoại là Nguyễn Tâm Quy (49 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).

Qua đấu tranh, Quy khai nhận đã điều khiển xe máy BS 43D1 - 418.82 rảo quanh khu dân cư, các dãy trọ Q.Liên Chiểu để tìm cơ hội trộm cướp.





Phát hiện chị H. đang cầm điện thoại đứng trước dãy trọ, Quy áp sát và cướp giật điện thoại trên tay nạn nhân rồi tăng tốc bỏ chạy. Sau đó, Quy mang điện thoại trên đến một cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) bán được 400.000 đồng. Quy uống cà phê hết 20.000 đồng, còn lại 380.000 đồng mang về cất tại nhà thì bị bắt giữ.

Công an Q.Liên Chiểu thu hồi tang vật là điện thoại iPhone 6S Plus và 380.000 đồng. Hiện Quy đang bị cơ quan công an củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi cướp giật tài sản.