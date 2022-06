Bắt nhóm thanh niên 'hổ báo' mang hung khí từ Hải Phòng sang Hải Dương đánh người

Sáng 10.6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Kim Thành (Hải Dương) đang làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng do một số thanh niên gây ra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Kim Thành xác định, do mâu thuẫn cá nhân, một số đối tượng ở H.An Dương (TP.Hải Phòng) đã hẹn một số đối tượng trú tại H.Kim Thành. Nhóm đối tượng ở H.An Dương (TP.Hải Phòng) mang theo dao gắn ở đầu gậy sắt (dao phóng lợn), bom xăng… tìm, đánh một số thanh niên tại xã Liên Hòa, H.Kim Thành.

Công an H.Kim Thành đã tổ chức lực lượng đón lõng, ngăn chặn các đối tượng. Đến 22 giờ ngày 5.6, nhóm thanh niên khoảng 15 đối tượng đi xe máy mang theo hung khí, bom xăng từ TP.Hải Phòng sang H.Kim Thành thì bị lực lượng công an chặn bắt 6 đối tượng, thu giữ 2 dao phóng lợn và nhiều bom xăng. Các đối tượng còn lại bỏ chạy khi thấy lực lượng công an.





Trong 6 đối tượng bị bắt có 2 đối tượng ở xã An Hòa (H.An Dương, TP.Hải Phòng) là Nguyễn Văn Tài (18 tuổi), Ngô Văn Yên và 4 đối tượng ở H.Kim Thành (Hải Dương) là Lê Quang Bắc (17 tuổi, ở xã Đại Đức), Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Nguyễn Thế Việt, Phạm Đinh Tùng (14 tuổi, cùng trú tại xã Kim Tân).

Công an H.Kim Thành (Hải Dương) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.