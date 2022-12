Bắt tạm giam hiệu trưởng tham ô hơn 2 tỉ đồng

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú - THCS xã Co Mạ, H.Thuận Châu (Sơn La), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ, năm học 2019 - 2020 và 2021 - 2022, ông Nguyễn Như Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ lập hồ sơ, chứng từ rút tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...





Sau khi rút tiền ngân sách hỗ trợ về nhà trường, ông Nguyễn Như Thành đã không chi trả đầy đủ cho học sinh mà trực tiếp quản lý, lập khống chứng từ chi, báo cáo quyết toán hàng năm của nhà trường; qua đó, đã chiếm đoạt, sử dụng cá nhân tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của ông Nguyễn Như Thành đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản, được quy định tại khoản 4 điều 353 bộ luật Hình sự. Việc khởi tố, bắt giữ bị can Thành đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.