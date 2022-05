Bắt tạm giam Phó giám đốc Sở Tư pháp và Cục phó Cục Thuế Phú Yên

Ngày 14.5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa thực hiện bắt tạm giam theo lệnh bắt tạm giam của Viện KSND tỉnh Phú Yên đối với 2 bị can: Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp và Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận vụ án đấu giá 262 lô đất trong dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa giai đoạn 1 với diện tích hơn 54,7 ha, tổng mức đầu gần 319 tỉ đồng, để xây dựng hạ tầng bán đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Sau khi hoàn tất kết luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Thị Nở, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên; Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.





Theo kết luận điều tra, các bị can Nguyễn Chí Hiến, Nguyễn Thị Nở, Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy, Ngô Quang Phú và những người có liên quan đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung phương án đấu giá trọn gói, chia thành bốn khu để đấu giá từng khu, bỏ điều kiện hồ sơ năng lực tài chính cho cá nhân tham gia đấu giá và bổ sung chính sách hỗ trợ 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất để đấu giá; ký quyết định công nhận kết quả đấu giá cho phép người trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước thấp hơn số tiền trúng đấu giá và thấp hơn giá khởi điểm là trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Nguyễn Chí Hiến giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt. Các bị can còn lại dù biết những việc làm trên không có căn cứ pháp luật nhưng vẫn thực hiện.