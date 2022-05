BĐS trung tâm Q.1, TP.HCM: Có hay không ‘một điểm đến đáp ứng mọi nhu cầu’?

Cư dân trung tâm thành phố “khát” tiện ích đẳng cấp

Nếu để ý tại các sự kiện bán hàng bất động sản hoặc các giao dịch mua bán thông thường, phân khúc khách thượng lưu giàu có, khách nước ngoài thường nhắm đến các dự án ngay tại trung tâm thành phố. Đây là nơi tập trung các hoạt động kinh tế giao thương sôi động, văn hóa giải trí nhộn nhịp, giao thông thuận tiện, được coi là chốn an cư “có đai có đẳng”. Tuy nhiên, điều băn khoăn của họ chính là chất lượng chỗ ở thể hiện qua hệ thống tiện ích nội khu, mật độ xây dựng và diện tích mảng xanh.

Thậm chí, đối với các khách hàng cao cấp, khi đã mua sản phẩm nhưng sau đó lại không hài lòng về chất lượng dự án, tiện ích và điều kiện hạ tầng giao thông, họ không do dự chấp nhận bán lỗ để tìm mua các sản phẩm quy tụ đủ tiêu chí tốt hơn, dù phần chênh lệch giá không hề nhỏ.

Thực tế các kết quả từ thị trường cho thấy, nhiều dự án nằm trong nội thành, mang thương hiệu lớn mà giá cao nhưng vẫn có hàng trăm khách hàng xếp hàng để vào thăm căn hộ mẫu và đặt mua. Trong số này không chỉ có khách hàng mua để ở mà nhóm nhà đầu tư mua căn hộ để kinh doanh, cho thuê cũng không phải là ít. Theo khảo sát, những nhà đầu tư này cũng đặt tiêu chí tiện ích sống lên hàng đầu bởi họ hướng tới khách thuê chủ yếu là người nước ngoài, khách hàng chuyên gia thuộc giới giàu có - những vị khách thuê vốn có đòi hỏi cao về hạ tầng, tiện ích và những mảng không gian xanh lớn.

The Grand Manhattan (quận 1, TP.HCM) - Điểm đến của mọi nhu cầu

Trong khi rất nhiều người dân phải “đỏ mắt” đi tìm tiện ích nhưng phải lắc đầu về vị trí xa xôi thì The Grand Manhattan là một trong những dự án hiếm hoi có thể đồng thời đáp ứng cả 2 yêu cầu này. Tọa lạc tại 100 Cô Giang, quận 1, The Grand Manhattan chính là một sản phẩm hàng hiếm tại khu vực lõi trung tâm TP.HCM.





The Grand Manhattan hứa hẹn là điểm đến tuyệt vời cho mọi thế hệ thành viên gia đình khi cung cấp một hệ thống tiện ích đa dạng ngay nơi thềm nhà: mảng xanh rộng lớn lên đến 4.200m2; hệ tiện ích siêu sang với bể bơi tràn vô cực hướng ra thành phố; 4 tầng hầm để xe thông minh; nhà hàng, lounge, bar, khách sạn quốc tế 5 sao Avani Saigon sang trọng, khối đế dành riêng cho Trung tâm thương mại và shophouse sầm uất; vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi thương hiệu Savills Premium và Minor Hotels. Dự án sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát trung tâm Sài Gòn - biểu tượng thịnh vượng của thành phố với những công trình đặc trưng, 360 độ nhịp cuộc sống sôi động và view sông Sài Gòn đắt giá.

Một dự án có đầy đủ tiện ích không phải là hiếm trên thị trường. Nhưng dự án hội đủ 2 yếu tố tiện ích và vị trí trung tâm thì không phải là nhiều. Theo nghiên cứu của Knight Frank, giới giàu có Việt sẽ tăng nhanh trong giai đoạn từ nay tới năm 2026. Do vậy, nhu cầu nhà ở dành cho giới thượng lưu, doanh nhân, chuyên gia cấp cao tại trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước vẫn là rất lớn. Đặc biệt, đề án xây dựng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, trong đó có nhấn mạnh về việc hạn chế xây dựng cao ốc tại khu vực nội thành. Tại trung tâm quận 1, các dự án được cấp phép mới thì gần như nhỏ giọt còn nhu cầu thực tế vẫn luôn ở mức cao. The Grand Manhattan chính là sản phẩm thu hút sự quan tâm chào đón của giới chủ nhân danh giá hiện nay. Lợi thế vị trí và hệ thống tiện ích thương hiệu lớn chắc chắn sẽ khiến The Grand Manhattan có giá trị kinh tế vượt trội với quy luật tăng trưởng theo thời gian, bất chấp sự thay đổi của thị trường.