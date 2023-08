Bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị một phụ nữ trói vào cột điện, đánh dã man ở Q.12

Ngày 25.8, Công an P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai bà L.T.D.T (35 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) trước việc người dân tố cáo bà này bạo hành trẻ em. Nạn nhân là bé trai 8 tuổi.

Camera ghi lại bé trai bị đánh dã man trong trình trạng trần truồng CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, chiều 23.8, người dân ở khu phố 3, P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM) thấy bà T. cầm chổi, đánh liên tục vào người bé trai T.P.C.T (8 tuổi) trong tình trạng trần truồng, có lúc còn bị trói vào cột điện. Bị chổi liên tục quất vào người, cháu bé khóc thét và kêu la.

Chứng kiến vụ việc, người dân đã đến can ngăn nhưng không được nên đã báo công an và gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhờ can thiệp.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, đây không phải là lần đầu chứng kiến cảnh bé trai bị bà T. đánh. Quá bức xúc trước việc bé trai bị đánh quá dã man chiều 23.8 nên người dân đã báo công an và cung cấp chứng cứ các clip bé trai bị đánh để cơ quan chức năng xử lý người này.

Theo người dân, mẹ bé trai C.T qua đời, cháu sống cùng với cha ruột. Do phải đi làm nên cha bé trai nhờ bà T. trông con giúp. Tuy nhiên, quá trình trông coi, bà T. thường đánh cháu C.T khiến người dân bức xúc.