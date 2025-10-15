Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, đã có những chia sẻ về vai trò của tập đoàn và mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Becamex là một doanh nghiệp đầu tàu của Bình Dương trước đây, sau khi hợp nhất với TP.HCM, ông có định hình về chiến lược phát triển mới của cả vùng này như thế nào?

Khi hợp nhất Bình Dương với TP.HCM, tôi cho rằng Bình Dương trước đây, nay là vùng 2 - TP.HCM, là vùng động lực để tiếp tục phát triển công nghiệp, phát triển đô thị kết nối với TP.HCM và kết nối nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực Đông Nam bộ.

Tôi cũng cho rằng vùng này là một "cửa ngõ" rất quan trọng mà trong nghị quyết của TP.HCM cũng đã có yêu cầu làm thế nào để định hướng quy hoạch TP.HCM trong giai đoạn tiếp theo. Tôi cho rằng đây cũng là một động lực hết sức quan trọng.

Trước tiên chúng tôi phải làm như thế nào để xây dựng những nền tảng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng những khu công nghiệp thế hệ mới để giúp các doanh nghiệp hiện hữu đã đầu tư ở khu vực này (Bình Dương trước đây - PV) cũng như ở toàn TP.HCM hiện nay tiếp tục có cơ hội, đổi mới, phát triển công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo.

Và cũng trên cơ sở này, chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng mà chúng tôi gọi là công nghiệp thế hệ mới theo tinh thần nghị quyết của TP.HCM, làm thế nào để vượt qua những thách thức mới đó là bẫy thu nhập trung bình. Chúng tôi xem đây là vùng phát triển khoa học công nghệ; là vùng năng động nhất để làm sao thúc đẩy toàn TP.HCM phát triển tốt trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Hùng thuyết minh dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (do Tập đoàn Becamex làm nhà thầu đầu tư) với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Becamex đã và đang làm gì để trở thành đối tác tin cậy của nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong thời gian tới?

Becamex chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị và hạ tầng logistics, với 21 khu công nghiệp trải rộng trên 15 tỉnh, thành Việt Nam.

Trong quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi tiên phong trong mô hình khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park - EIP), hợp tác với Ngân hàng Thế giới (World Bank) để triển khai EIP 2.0 - mô hình đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon và sử dụng năng lượng tái tạo.

Các dự án của Becamex hiện đang tập trung vào hệ sinh thái đổi mới, bao gồm trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), hạ tầng chia sẻ và kết nối logistics, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả sản xuất. Đến năm 2025, công ty chúng tôi đã trồng hơn 2 triệu cây xanh, dự kiến giảm 44.700 tấn CO 2 mỗi năm, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (net zero).

Hiện chúng tôi là đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư quốc tế, thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp và tạo ra khoảng 1 triệu việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Bình Dương trước đây và trong khu vực.

Khu công nghiệp VSIP 1, phường Bình Hòa, TP.HCM

Khu công nghiệp VSIP 2, phường Bình Dương, TP.HCM

Trọng tâm phát triển trong thời gian tới của Becamex thể hiện rõ qua chuỗi khu công nghiệp Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường - một trong những chuỗi khu công nghiệp thành công nhất.

Cụ thể như khu công nghiệp Mỹ Phước 1, chúng tôi thành lập năm 2002 có diện tích 400 ha, là khu khởi đầu đặt nền móng cho mô hình phát triển phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thành lập năm 2005, có diện tích khoảng 800 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% đã quy tụ nhiều tập đoàn lớn như Orion, Vinamilk và hàng trăm doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư nước ngoài) khác.

Còn khu công nghiệp Mỹ Phước 3, quy mô 2.200 ha, là khu công nghiệp hiện đại bậc nhất, thu hút mạnh mẽ các dự án công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác.

Đối với khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng có diện tích trên 3.200 ha, được chúng tôi định hướng là trung tâm công nghiệp - đô thị vệ tinh thế hệ mới, nơi sẽ hội tụ nhiều ngành nghề có giá trị gia tăng cao.

Ngoài ra, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng có diện tích 1.000 ha được chúng tôi đầu tư xây dựng quy hoạch gắn kết với hàng loạt các dự án đô thị quy mô và hiện đại, hệ sinh thái tiện ích dùng chung đa dạng tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

Khu công nghiệp VSIP 3, phường Bình Cơ, TP.HCM

Khu công nghiệp Cây Trường có diện tích 700 ha được quy hoạch là khu công nghiệp sinh thái, gắn kết với hàng loạt các dự án đô thị quy mô và hiện đại, hệ sinh thái tiện ích dùng chung đa dạng tại trung tâm đô thị.

Ngoài ra, Becamex còn là đối tác sáng lập hệ thống VSIP (Việt Nam - Singapore Industrial Park) với các khu VSIP 1, 2 và 3 - biểu tượng cho mô hình hợp tác quốc tế thành công giữa Việt Nam và Singapore.

Tính đến nay, Becamex cùng các công ty liên doanh đã đầu tư và phát triển tổng cộng 21 khu công nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng quy mô trên 33.000 ha đất.

Các khu công nghiệp này được quy hoạch liền mạch, hạ tầng hoàn chỉnh, tạo nên một hệ sinh thái phát triển công nghiệp liên hoàn, gắn kết chặt chẽ với các khu đô thị, dịch vụ, giáo dục và logistics của vùng.

Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ

Một góc thành phố mới Bình Dương

Ông có tâm đắc với mô hình hay bí quyết gì để đem lại sự thành công cho Becamex?

Bí quyết của chúng tôi là mô hình công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Đây là điểm đặc biệt giúp Becamex trở thành nhà phát triển hàng đầu Việt Nam cũng chính là mô hình tích hợp 3 trong 1, đó là: công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người lao động.

Mô hình này không chỉ xây dựng khu công nghiệp, mà còn kiến tạo một môi trường sống, làm việc và vui chơi toàn diện, nơi con người được phát triển hài hòa cả về kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trong đó, công nghiệp là hạt nhân kinh tế. Các khu công nghiệp của Becamex chúng tôi được quy hoạch hiện đại, đồng bộ hệ thống điện, nước, xử lý nước thải, viễn thông và phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo tiêu chuẩn quốc tế và ISO.

Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh cùng các tiện ích thiết yếu như nhà hàng, ngân hàng, bưu điện, trung tâm logistics, hải quan tại chỗ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, yên tâm hoạt động và phát triển lâu dài.

Đô thị là nền tảng để an cư. Từ nhiều năm trước, Becamex chúng tôi đã tiên phong xây dựng nhà ở xã hội quy mô lớn cho công nhân, khu căn hộ và biệt thự cho chuyên gia, cùng hệ thống chợ, siêu thị, công viên, khu thể thao và vui chơi giải trí, tạo nên môi trường "an cư lạc nghiệp" đúng nghĩa.

Đồng thời, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến người dân địa phương, hỗ trợ chuyển dịch nghề nghiệp từ lao động thuần nông sang các ngành nghề có giá trị gia tăng cao hơn, giúp họ cải thiện thu nhập, ổn định đời sống và có cơ hội học tập nâng cao kiến thức, hướng tới sinh kế bền vững trong tương lai.

Dịch vụ là trụ cột hỗ trợ. Hệ thống ngân hàng, logistics, bưu điện, hải quan, bệnh viện và trường học quốc tế được xây dựng song song với khu công nghiệp, mang đến sự thuận tiện và an toàn tối đa cho cả doanh nghiệp lẫn người dân.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13 đều do Bexamex đầu tư xây dựng

Becamex còn đầu tư mạnh vào giáo dục và y tế với Trường đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), Trường đại học Việt - Đức (VGU), Bệnh viện Quốc tế Miền Đông và Bệnh viện Mỹ Phước, hình thành chuỗi dịch vụ xã hội chất lượng cao phục vụ cho toàn bộ hệ sinh thái.

Song song đó, Becamex đang thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng các trung tâm R&D và cơ sở dùng chung, phát triển khoa học - công nghệ, hợp tác với các đối tác quốc tế hàng đầu như Viện Điện tử Fraunhofer ENAS (Đức), ASTAR (Singapore), Qualcomm (Mỹ) và ITRI (Đài Loan)...

Các chương trình này hướng đến việc đào tạo và kiến tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành điện, điện tử, bán dẫn, tự động hóa và công nghệ cao trong tương lai.

Nhờ mô hình tích hợp và tầm nhìn dài hạn đó, Becamex IDC đã hình thành một cộng đồng phát triển toàn diện, nơi nhà đầu tư, người lao động và cư dân cùng được hưởng lợi trong một không gian sống - sản xuất - học tập bền vững, hiện đại và nhân văn.

Nhà ở xã hội Định Hòa do chủ đầu tư Becamex tiên phong xây dựng có giá dưới 100 triệu đồng/căn đầu tiên ở Bình Dương cũ

Trong tương lai, Thành phố mới Bình Dương mà Becamex đã đặt rất nhiều tâm huyết sẽ phát triển như thế nào khi mà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương trước đây chuyển về trung tâm TP.HCM?

Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, trong đó có khu đô thị kiểu mẫu rộng 1.000 ha mà chúng tôi gọi là khu Thành phố mới Bình Dương (nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM), được Becamex quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tư vấn thiết kế của Đại học Quốc gia Singapore, hướng đến trở thành đô thị đáng sống, trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng TP.HCM.

Nổi bật trong khu vực Thành phố mới là Trung tâm hành chính Bình Dương trước đây, công trình biểu tượng, hiện được định hướng tái phát triển thành quần thể phức hợp về dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo nên không gian hợp tác mở kết nối cộng đồng - doanh nghiệp - viện trường.

Ngay bên cạnh là Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện công nghiệp, đầu tư và thương mại quốc tế quy mô lớn, khẳng định vai trò của vùng tây bắc TP.HCM và phường Bình Dương (TP.HCM) trong mạng lưới giao thương toàn cầu.

Thành phố mới Bình Dương được quy hoạch, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế

Dự án khu phức hợp vòng xoay A1 (WTC Gateway) do Becamex triển khai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị theo mô hình TOD (định hướng phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng) với khoảng 7 ha, cùng các tiện ích thương mại và dịch vụ đa dạng. Khu vực này sẽ bao gồm nhà ga trung tâm kết nối trực tiếp với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên của TP.HCM, mở ra một mô hình phát triển đô thị bền vững, hiện đại và kết nối vùng hiệu quả.

Thành phố mới Bình Dương cũng là nơi đặt Trường đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) - trung tâm giáo dục, nghiên cứu và đào tạo nhân lực công nghệ cao, liền kề công viên trung tâm rộng 70 ha, không gian xanh kết hợp giải trí và trải nghiệm công nghệ.

Trong tương lai, nơi đây sẽ hình thành chuỗi công viên sinh thái khoa học, công viên công nghệ - thông tin, mô hình khu công nghiệp thế hệ mới Saigon Innovation Campus thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao như điện - điện tử, bán dẫn, và đặc biệt là Trung tâm Khám phá khoa học (Science Center) - không gian trưng bày, trải nghiệm và giáo dục khoa học, khơi dậy niềm đam mê khoa học - công nghệ cho thế hệ trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực STEM cho tương lai.

Với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi đang từng bước xây dựng khu Thành phố mới Bình Dương trở thành đầu não đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh - xanh - bền vững để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, người dân đến đây làm việc, học tập và sinh sống.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM đang diễn ra, là "thuyền trưởng" của một doanh nghiệp có tầm như Becamex, ông có những kỳ vọng gì?

Tôi biết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong nghị quyết cũng đưa ra rất nhiều mục tiêu đột phá, bứt phá để phát triển TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn tới làm thế nào để có giải pháp tốt nhất vượt qua thách thức của bẫy thu nhập trung bình.

Tôi cũng rất kỳ vọng, trong đại hội kỳ này, chắc chắn rằng những mục tiêu lớn sẽ giúp cho TP.HCM có những bứt phá từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Becamex chúng tôi cũng có nhiều đề xuất chương trình, dự án cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm nhất là vấn đề giao thông công cộng cũng là một thách thức rất lớn đối với TP.HCM.

Chúng tôi cũng kỳ vọng TP.HCM tiếp tục tin tưởng, giao cho Becamex những trọng trách. Chúng tôi cũng sẽ cùng với những doanh nghiệp lớn của TP.HCM tìm ra những giải pháp để có những đề xuất khả thi. Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục đóng góp một phần cho việc thúc đẩy kinh tế - xã hội TP.HCM phát triển trong lĩnh vực giao thông công cộng.