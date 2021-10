Ben Affleck say đắm bên Jennifer Lopez: 'Tôi đang rất hạnh phúc'

Sau khoảng thời gian khó khăn vì chứng nghiện rượu rồi vấp phải những thất bại trong sự nghiệp, tình cảm, Ben Affleck đang trải qua những tháng ngày viên mãn khi tình yêu lẫn công việc đều thăng hoa. Tài tử Gone girl luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc kể từ khi anh tái hợp với nữ ca sĩ Jennifer Lopez.

Nam diễn viên chia sẻ anh chưa bao giờ thấy tốt hơn hiện tại, khi bản thân đang tiến gần đến ngưỡng tuổi 50. “Tôi đang rất hạnh phúc, đây là khoảng thời gian thực sự hạnh phúc trong đời tôi. Cuộc sống này thật tươi đẹp”, ngôi sao Hollywood chia sẻ với Extra khi tham dự buổi ra mắt The Tender Bar vào cuối tuần qua.

Ben Affleck và Jennifer Lopez bắt đầu nhen nhóm lại mối tình lãng mạn vào tháng 4.2021 sau khi giọng ca On the floor chia tay vị hôn phu Alex Rodriguez. Kể từ đó tới nay, cặp đôi đình đám Hollywood liên tục “phủ sóng” khắp mặt báo với những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào từ đời thường cho tới thảm đỏ.

Hiện tại, bộ đôi đang tất bật với các dự án riêng. Trong khi Ben ở Texas làm phim thì Jennifer đang bận rộn trên trường quay tác phẩm mới tên The Mother của Netflix ở Vancouver (Canada). Sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1972 đang nóng dần lên. Trước mắt, anh có hai bộ phim sắp trình làng là The Last Duel hợp tác với người bạn lâu năm Matt Damon và The Tender Bar bắt tay với tài tử George Clooney.





Dù mải mê với lịch trình riêng, bộ đôi vẫn dành khoảng thời gian rảnh cho đối phương và thường xuyên khiến fan ghen tị khi sánh bước tình tứ bên nhau hay thoải mái dành những cử chỉ âu yếm, thân mật mỗi khi xuất hiện trên phố. Cả hai đang lên kế hoạch bên nhau trong dịp Giáng sinh sắp tới cũng như dành những điều bất ngờ ấm áp cho các con.

Trước đó, thông qua cuộc trò chuyện hồi tháng 7, Jennifer Lopez thừa nhận: “Tôi cực kỳ hạnh phúc. Tôi biết mọi người luôn thắc mắc những câu như: tôi đang thế nào? Tôi ổn không? Chuyện gì đang xảy ra? Và đây chính là câu trả lời: Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế”. Còn trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Ben Affleck không ngại thể hiện tình cảm với JLo khi hết lời khen ngợi bạn gái. Anh chia sẻ: “Tôi rất kinh ngạc về sự ảnh hưởng của Jennifer đối với thế giới” đồng thời thừa nhận bản thân luôn dành sự ngưỡng mộ, tôn trọng cho một nửa của mình. Nam diễn viên cũng ca ngợi chủ nhân hit Let's get loud là hình mẫu cho những phụ nữ da màu trong ngành.

Nguồn tin của Us Weekly tiết lộ hồi tháng trước rằng cặp Ben Affleck và Jennifer Lopez luôn cảm thấy biết ơn khi họ có thể hàn gắn lại mối tình dang dở sau bao năm. Người trong cuộc chia sẻ cả hai đang rất hạnh phúc và đang lên kế hoạch cho tương lai chung. “Họ đang yêu nhau say đắm và việc chính thức đính hôn chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả hai đều đang nghiêm túc và muốn dành phần đời còn lại ở bên nhau. Họ thậm chí còn không nghĩ đến chuyện chia xa thêm lần nữa”, nguồn tin nói thêm.