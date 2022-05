Bến Tre: Khởi tố, bắt tạm giam một kiểm sát viên ở H.Chợ Lách

Ngày 20.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Trung Tính, kiểm sát viên, đang công tác tại Viện KSND H.Chợ Lách (Bến Tre), để điều tra về hành vi không truy tố trách nhiệm hình sự người có tội.

Cũng theo nguồn tin, từ năm 2017 - 2019, ông Tính với nhiệm vụ kiểm sát viên, Chi ủy viên Chi bộ Viện KSND H.Chợ Lách, đã không thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể, ông Tính không xây dựng kế hoạch trình Viện trưởng Viện KSND H.Chợ Lách ký ban hành cáo trạng truy tố đối với 19 vụ án hình sự với 35 bị can. Hành vi của ông Tính dẫn đến nhiều bị can đã bị khởi tố, cho tại ngoại đã phạm tội mới. Tất cả 19 vụ án tồn động khi được cơ quan chức năng phát hiện đã quá thời hạn truy tố so với các mốc thời gian ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Lách.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Chợ Lách cho biết, sau khi sự việc “ém” 19 hồ sơ vụ án tại Viện KSND H.Chợ Lách bị phanh phui, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tính.

Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách cũng đã ra quyết định kỷ luật ông Phan Thành Nghiệp, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND H.Chợ Lách, bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Ông Phan Thành Nghiệp bị Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách kết luận sai phạm là đã buông lỏng quản lý trong việc xử lý các vụ án hình sự, chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm của kiểm sát viên Huỳnh Trung Tính dẫn đến 19 vụ án hình sự, 35 bị can đều đã quá thời gian bị truy tố ra TAND H.Chợ Lách.

Sau khi sự việc đổ bể, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre quyết định điều động ông Phan Thành Nghiệp về công tác tại Viện KSND tỉnh Bến Tre.

Sự việc bị phanh phui sau điều động nhân sự của Viện KSND tỉnh Bến Tre

Theo nguồn tin của PV Báo Thanh Niên, vụ án “ém” 19 hồ sơ án hình sự tại Viện KSND H.Chợ Lách bị đổ bể sau khi ông Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND H.Thạnh Phú (Bến Tre) được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre điều động về giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND H.Chợ Lách hồi năm 2020.

Sau khi biết được sự việc, ông Nguyễn Văn Dũng đã có đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình tố cáo đó, ông Dũng đã dùng con dấu (mộc đỏ) của cơ quan khi chưa thông qua Viện trưởng Viện KSND H.Chợ Lách. Hành vi lén lút dùng con dấu của cơ quan của ông Nguyễn Văn Dũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Lách kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Vụ việc “ém” 19 hồ sơ hình sự tại Viện KSND H.Chợ Lách được phanh phui lần đầu tiên tại một kỳ họp của HĐND H.Chợ Lách (Bến Tre) hồi năm 2020. Ngay sau đó, đoàn công tác của Viện KSND tối cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã khẩn trương vào cuộc.