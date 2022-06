Bệnh nhi dân tộc Xê Đăng nguy kịch cần cứu giúp

Nhận cuộc gọi nghẹn ngào xin cứu giúp của anh A Hồng (27 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, H.Krông Buk, Đắk Lắk, bố của bệnh nhi Y Diệu An, 6 tuổi), PV Thanh Niên tức tốc lên đường. Tại phòng cấp cứu Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện (BV) đa khoa vùng Tây Nguyên, bác sĩ Văn Thị Xưa cho biết: Bé An bị xơ gan. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã tích cực điều trị, chăm sóc bằng tất cả loại thuốc men và phương tiện kỹ thuật mà BV có, nhưng bệnh của bé cần phải chuyển lên tuyến trên có đầy đủ điều kiện y tế để can thiệp điều trị ở mức cao hơn, và có thể phải ghép gan mới cứu được bé.

Ngồi trên giường bệnh với con, anh A Hồng tâm sự: “Năm 2014, đứa con trai đầu mắc bệnh viêm não đã mất rồi. Còn Diệu An thì 3 tuổi đã phát bệnh. Ba năm nay, năm nào cũng đi BV chữa trị, nhưng bệnh bé giờ trở nặng. Bác sĩ bảo chuyển lên BV tuyến trên nhưng tiền ở đâu mà đi”.

Vợ chồng anh Hồng không có ruộng rẫy nên phải làm thuê để kiếm từng bữa cơm và gói ghém chút tiền ít ỏi đi viện mấy năm nay lo cho bé An. Lúc này, ngay cả các khoản tiền ăn uống, sinh hoạt tối thiểu ở BV, anh Hồng cũng không còn. Chúng tôi rất xúc động khi bác sĩ Văn Thị Xưa đề nghị tôi giúp ngay cho anh Hồng có đủ tiền ăn uống để ở lại BV chăm sóc con nhằm có thêm thời gian cho các y bác sĩ ở đây kéo dài sự sống cho bé An, trước khi trông chờ vào số tiền của các nhà hảo tâm khác có thể giúp đỡ để bé chuyển lên BV tuyến trên. Trong 5 phút, tôi đã kêu gọi được 9 triệu đồng. Theo đề nghị của bác sĩ Xưa, chúng tôi gửi cho anh Hồng 4,5 triệu đồng và số còn lại trao cho thân nhân một bệnh nhi nặng khác...





Khi tôi hỏi, nếu trong trường hợp bé An cần gan của người bố để ghép thì anh Hồng nói: “Em sẵn sàng làm tất cả mọi điều để cứu lấy con”.

Lúc rời phòng Diệu An, nhìn nước da xanh xao, hơi thở hổn hển của bé và khóe mắt ngấn lệ của người bố, tôi chắp tay cầu nguyện an lành cho An mà lòng trĩu nặng. Mong lắm những tấm lòng nhân ái giúp đỡ ông bố nghèo người dân tộc Xê Đăng này có thể đủ điều kiện chuyển đứa con bé bỏng lên BV tuyến trên tiếp tục điều trị.