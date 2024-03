Giáo sư Hiroyuki Kinouchi - Viện trưởng Bệnh viện Đại học Yamanashi (Nhật Bản) đến TP.HCM và tham dự sự kiện công bố hợp tác chiến lược giữa Bernard Healthcare với Bệnh viện Đại học Yamanashi hôm 29.1.2024. Đó là một ngày bận rộn cận Tết Giáp Thìn 2024 khi hai bên cùng nhìn về mục tiêu lợi ích cộng đồng.

Ra đời trên nền tảng đỉnh cao công nghệ và được trợ lực mạnh mẽ từ hai trụ cột y đức cùng kinh nghiệm lâm sàng, chỉ trong thời gian ngắn Hệ thống y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard (Bernard Healthcare) đã đạt được những cột mốc đầy ý nghĩa. Trong đó phải kể đến sự kiện hợp tác chiến lược với Bệnh viện Đại học Yamanashi - một trong những bệnh viện công hàng đầu Nhật Bản.

Đối với ngành y tế Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, Bệnh viện Đại học Yamanashi là một cái tên không xa lạ. Đây là nơi tu nghiệp của nhiều bác sĩ Việt Nam, đồng thời tiếp nhận nhiều "ca khó" của TP.HCM. Yamanashi cũng là thành phố du lịch chữa lành nổi tiếng với núi Phú Sĩ cùng vựa trái cây "organic".

Đến Việt Nam lần này, người đứng đầu Bệnh viện Đại học Yamanashi bày tỏ rằng ông rất ngạc nhiên khi tham quan hai cơ sở của Hệ thống Bernard Healthcare. Sau buổi công bố hợp tác chính thức có sự chứng kiến của đại diện Sở Y tế TP.HCM, Giáo sư Hiroyuki Kinouchi cùng cộng sự là ông Akira Ishihara - Phó viện trưởng phụ trách Tổng vụ Bệnh viện Đại học Yamanashi, cũng đã có cuộc gặp thân mật với toàn thể đội ngũ bác sĩ và nhân viên Bernard Healthcare. "Việc hợp tác giữa hai bên khiến chúng tôi rất vui. Rất hy vọng trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn nữa với Bernard Healthcare để hai bên cùng phát triển", Giáo sư Hiroyuki Kinouchi nói.

Chính thức đi vào hoạt động ngay giữa tâm dịch Covid-19 và quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, Bernard Healthcare kiên trì mục đích "giúp người bệnh đi đến nơi về đến chốn".

Bernard Healthcare vừa kỷ niệm 5 năm thành lập văn phòng đại diện tại Yamanashi, 3 năm thành lập cơ sở một tại 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3 và khai trương đưa vào hoạt động cơ sở thứ hai tại 22 Phan Đình Giót, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chỉ nửa năm sau đó, “khu vườn y khoa” Bernard đã trở thành Trung tâm y khoa trưng bày và ứng dụng giải pháp chẩn đoán hình ảnh toàn diện trong tầm soát, chẩn đoán sớm Ung thư và các bệnh lý Mạch máu của GE HealthCare Đầu tiên tại Việt Nam. Cơ hội ứng dụng chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao trong tầm soát ung thư thời đại mới được mở ra và khái niệm “mắt thần” trở nên phổ biến hơn. “Mắt thần” ở đây chính là hệ thống chẩn đoán hình ảnh MRI, CT scan, siêu âm, nội soi… giúp các bác sĩ nhìn thấu bên trong cơ thể và phát hiện các tổn thương, bất thường ở kích thước nhỏ.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho hợp tác chính thức với Bernard Healthcare, phía Bệnh viện Đại học Yamanashi cũng đã có những bước "thăm dò" đầy thận trọng và chuyên nghiệp. Hội đồng y khoa và lãnh đạo chủ chốt Bernard Healthcare đều là thành viên Hiệp hội Ningen Dock Nhật Bản đã triển khai thành công mô hình này ở một đơn vị y tế tư nhân khiến phía bạn rất ấn tượng. "Có ba lý do giúp người Nhật sống khỏe. Đó là thay đổi lối sống, tầm soát sức khỏe chuyên sâu với mô hình Ningen Dock và cải thiện môi trường sống. Mô hình Ningen Dock có thể giúp kéo dài tuổi thọ thông qua phát hiện bệnh và điều trị sớm, giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế mức độ can thiệp và giảm gánh nặng tâm lý cho người bệnh", PGS.TS.BS Takuji Araki - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Điện quang can thiệp Nhật Bản, đã nhấn mạnh trong hội thảo ung thư quốc tế tổ chức tại Bernard Healthcare ngày 19.1.2024.

TS.BS CK2 Nguyễn Đại Hùng Linh - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Bernard Healthcare (thành viên Hội Chẩn đoán hình ảnh Nhật Bản), khi chia sẻ những cập nhật hệ thống phân loại ONCO-RADS mới nhất và giá trị của MRI toàn thân trong tầm soát ung thư cũng nhận được đánh giá rất cao từ phía bạn.

Đặc biệt, từ tháng 10.2023, GS. BS Nguyễn Chấn Hùng - "người Thầy" của làng ung thư Việt Nam và là một người "nổi tiếng thận trọng" cũng đã trở thành cố vấn đặc biệt mảng phòng trị ung thư, tập trung "tầm soát, phát hiện sớm ung thư trong cộng đồng" tại Bernard Healthcare. Ở chiều ngược lại, chính thế mạnh kết nối từ hệ thống này cũng giúp lan tỏa rộng hơn thông điệp "ung thư biết sớm chữa lành" mà ông luôn tâm huyết chia sẻ.

Hợp tác chiến lược giữa Bernard Healthcare và Bệnh viện Đại học Yamanashi đã mở ra bước tiến quan trọng thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ của hai đơn vị và nền y tế Nhật Bản - Việt Nam. Theo đó, hai bên cùng duy trì trao đổi chuyên môn bằng hình thức trực tuyến về chẩn đoán hình ảnh và thảo luận trên từng ca lâm sàng đối với những ca khó. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì các bệnh viện Nhật gần như không chấp nhận kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng của nơi khác chuyển tới. Phía bạn cũng sẽ hỗ trợ các chuyên môn chuyên sâu khác giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội chẩn đoán, điều trị tốt hơn. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục xây dựng những khóa đào tạo, huấn luyện; tổ chức những buổi hội thảo, hội nghị khoa học chuyên sâu để cập nhật những tiến bộ của ngành y.

Về phần mình, người đứng đầu Hội đồng cố vấn y khoa Bernard Healthcare - BS.CK2 Trần Đoàn Đạo, trước khi đưa ra một số đề nghị phát triển hợp tác và được phía bạn nhất trí tán thành, cũng đã nói rõ quan điểm "xây dựng mô hình phục vụ từ trái tim đến trái tim dựa trên sự chân thành giữa bác sĩ và bệnh nhân".

Nguồn: BERNARD HEALTHCARE