Beyonce dẫn đầu đề cử Grammy với 9 hạng mục, trước Kendrick Lamar và Adele

Beyonce nhận đến 9 đề cử cho những danh hiệu cao quý nhất trong âm nhạc, nâng tổng số hạng mục được đề cử trong sự nghiệp của cô lên 88, giúp nữ danh ca cùng chồng Jay-Z trở thành những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Grammy.

Album đậm chất dance Beyonce Renaissance sẽ cạnh tranh giải Album của năm với 30 của Adele, Harry's House của Harry Styles, Special của Lizzo…

Rapper Kendrick Lamar cũng tranh giải Album của năm với Mr.Morale & The Big Steppers. Nam rapper nhận tổng cộng 8 đề cử, theo sau là ca sĩ Anh Adele và ca/nhạc sĩ Carlile với 7 đề cử mỗi người.

Các đề cử một lần nữa đưa Beyonce tranh tài với Adele, người đã giành giải Album của năm vào năm 2017. Vào thời điểm đó, Adele cho biết cô nghĩ rằng giải thưởng đó lẽ ra phải thuộc về Lemonade của Beyonce. Beyonce chưa bao giờ giành được giải thưởng album, mặc dù cô tự hào có nhiều chiến thắng Grammy nhất so với bất kỳ nữ nghệ sĩ nào với 28 lần nhận giải.

Nhạc trưởng cổ điển Georg Solti, người có 31 cúp Grammy, giữ kỷ lục về nghệ sĩ chiến thắng nhiều Grammy nhất.

Đĩa đơn Break My Soul của Beyonce sẽ cạnh tranh để giành giải Ca khúc của năm với Easy on Me của Adele.

Taylor Swift cũng ghi dấu ấn với 4 đề cử tại Grammy 2023 trong đó All Too Well (10 Minutes Version) xuất hiện ở hạng mục Ca khúc của năm.





Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, các ứng cử viên bao gồm ban nhạc rock Ý Maneskin, ca sĩ người Brazil Anitta và ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Molly Tuttle.

BTS nhận tổng cộng 3 đề cử. Trong đó có đề cử thuộc hạng mục Album của năm. Music of The Spheres của Coldplay được đề cử tại Album của năm, có tên của thành viên BTS (cụ thể là RM, J-Hope, Suga tham gia sáng tác) lẫn Selena Gomez trong danh sách thực hiện album.

Nhóm nhạc lừng danh ABBA nhận đề cử: Bản ghi âm của năm (Don’t Shut Me Down), Album của năm (Voyage), Màn trình diễn pop song ca/nhóm xuất sắc (Don’t Shut Me Down), Album nhạc pop xuất sắc (Voyage).

Giải Grammy sẽ được trao tại trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 5.2.2023. Những người chiến thắng sẽ được gần 13.000 nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ thuộc Học viện Ghi âm chọn.

Lễ trao giải Grammy được truyền hình trực tiếp trên mạng truyền hình CBS của Mỹ và phát trực tuyến trên Paramount+.