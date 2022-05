Bí ẩn việc U.23 Việt Nam, Malaysia và Singapore không in tên cầu thủ

Đây không phải lần đầu tiên U.23 Việt Nam hoặc tuyển Việt Nam không in tên cầu thủ lên áo đấu. Nhưng những lần trước chủ yếu nằm ở những vòng loại như U.23 châu Á, Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Theo nguyên tắc chung, hầu hết các đội bóng khi đá vòng loại sẽ chỉ có số áo mà không in tên cầu thủ vào lưng áo vì mỗi trận đấu sẽ có một danh sách đăng ký riêng, có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào.

Nhưng với SEA Games khi danh sách chốt 20 cầu thủ thì một số đội bóng đều in tên lên lưng áo theo danh sách đăng ký chính thức từ đầu đến cuối giải.

Dù vậy, khá nhiều người bất ngờ khi ở trận ra quân gặp U.23 Indonesia, U.23 Việt Nam ra sân chỉ với số áo sau lưng mà không in tên cầu thủ. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với đội khách như Indonesia, Timor Leste hay Philippines.

Bản thân các trận đấu ở bảng B tại Mỹ Đình, các đội Lào hay Thái Lan có in tên cầu thủ lên áo. Nhưng khá thú vị là đội Malaysia và Singapore cũng không in tên lên áo giống như U.23 Việt Nam.

Thực tế, U.23 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á vẫn ra sân với bộ đồng phục thi đấu có đủ cả tên lẫn số. Nhưng có vẻ cơn bão Covid-19 ở Campuchia khiến HLV Đinh Thế Nam phải thay gần hết đội hình đã đưa ra những gợi ý mới.





Còn nhớ ở trên đất Campuchia, thủ môn Liêm Điều đã vào sân với vai trò của một tiền đạo. Thực tế, BHL U.23 Việt Nam đã phải chuẩn bị 2 cái áo đấu, 1 áo thủ môn và 1 áo cầu thủ thi đấu để dự phòng thiếu chỗ nào lấp vào chỗ đó.

Nhưng cũng từ trải nghiệm đó, BHL U.23 Việt Nam rút ra kinh nghiệm khi SEA Games 31 thông qua điều lệ sửa đổi cho phép thay tối đa 15/20 cầu thủ đăng ký nếu xuất hiện F0. Điều này đồng nghĩa nếu in tên áo lên lưng, BHL U.23 Việt Nam sẽ phải lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị 15 cái áo khác phòng cho trường hợp xấu nhất.

Thêm vào đó, ngoài SEA Games 31 thì các đại diện hàng đầu Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan còn phải chuẩn bị cho màn đụng độ nhau ở bảng C giải U.23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới, chỉ 1 tuần sau khi kết thúc SEA Games 31.

Do vậy việc không in tên áo lên cầu thủ cũng là một chiến thuật gây nhiễu cho công tác do thám và tổng hợp thông tin của đối thủ. Nhất là khi 3 đội bóng ở SEA Games chuẩn bị sẽ đối đầu lẫn nhau ở giải tầm châu lục.

Chuyện tên áo bí hiểm của U.23 Việt Nam vẫn là cách ông Park vẫn hay làm ở trước các giải đấu khi liên tục xáo trộn số áo trong các buổi tập và thi đấu giao hữu. Có lẽ HLV Bradley John Maloney của U.23 Malaysia cũng có cùng suy nghĩ.