Bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân trốn về tố cáo những kẻ buôn bán người

Ngày 28.11, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Nang (32 tuổi) và Ven Văn Tuấn (37 tuổi, đều ngụ xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) để điều tra hành vi mua bán trẻ em.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, vào năm 2015, Nang và Tuấn đã dụ dỗ C.T.Q (lúc đó mới 15 tuổi, ngụ cùng xã) rồi bán sang Trung Quốc lấy 180 triệu đồng.

Sau nhiều năm bị bán, ngày 19.11 vừa qua, nạn nhân C.T.Q trốn từ Trung Quốc về quê rồi viết đơn trình báo, tố cáo Nang và Tuấn.





Nhận được đơn trình báo, Công an H.Kỳ Sơn phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 nghi can nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an H.Kỳ Sơn mở rộng điều tra, làm rõ.