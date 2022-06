Bị bắt khi 'khảo sát' phương án trộm chồn, khai nhận thực hiện 5 vụ trộm khác

Ngày 17.6, tin từ Công an H.Ngọc Hiển, đơn vị này đang phối hợp Công an H.Thới Bình điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản của nghi can Mai Văn Hiếu (39 tuổi, ngụ H.Phước Long, Bạc Liêu) bị bắt khi đang "khảo sát" để trộm chồn nuôi.

Khoảng 1 giờ ngày 15.6, người dân phát hiện Mai Văn Hiếu tiếp cận chuồng nuôi chồn của một hộ dân trên địa bàn trên địa bàn ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển, có biểu hiện nghi vấn nên gọi điện báo công an.

Ngay sau đó, Hiếu được mời về trụ sở Công an xã Tân Ân Tây. Qua làm việc, Hiếu khai nhận đang "khảo sát" địa bàn để trộm chồn nuôi của người dân, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ.





Hiếu khai nhận đã từng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại các xã thuộc H.Thới Bình (Cà Mau).

Sau đó, Công an xã Tân Ân Tây bàn giao Hiếu cho Công an H.Ngọc Hiển để phối hợp Công an H.Thới Bình xử lý theo quy định pháp luật

Công an H.Ngọc Hiển cũng khuyến cáo người dân, hiện giá chồn hương tăng cao, lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của người dân, kẻ trộm cắp xâm nhập vào địa bàn bằng đường thủy để trộm chồn nuôi. Khi phát hiện có người khả nghi tiếp cận khu vực chồn nuôi, kịp thời liên kết các hộ dân xung quanh hỗ trợ nếu phát hiện việc nghi can thực hiện hành vi trộm cắp nhưng phải đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Đồng thời, báo tin cho công an xã để can thiệp kịp thời.