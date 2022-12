Bị can đứng giữa nhận tiền bảo kê sới bạc quy mô 'khủng' ra đầu thú

Lý do, TAND TP.HCM cho hay tòa nhận được thông báo bị can Trần Văn Nghĩa đã ra đầu thú sau thời gian dài bị truy nã. Do đó, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung và nhập vụ án nhằm giải quyết vụ án được toàn diện. Bị can Trần Văn Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc”, nhưng bỏ trốn nên công an có quyết định truy nã vào ngày 29.4.2021.

Đáng chú ý, theo lời khai của Nguyễn Minh Thành trong hồ sơ vụ án, Nghĩa là một trong những mắt xích, là người mà Thành đã đưa tiền bảo kê 120 triệu đồng/tuần, nhằm đưa cho người nhận bảo kê sòng bạc.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò, 44 tuổi, ngụ Q.6) và 23 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “tổ chức đánh bạc”; 20 bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng về tội “đánh bạc”. Bị cáo Lê Văn Khấn (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị đưa ra xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Thành là người tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc bằng hình thức đá gà, đánh tài xỉu tại khu đất trống khá rộng lớn cạnh đường Võ Văn Kiệt. Cáo trạng xác định Thành thu lợi bất chính từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng để trả nợ, tiêu xài cá nhân, trả công cho các đồng phạm.

Phí bảo kê sòng bạc 120 triệu đồng/tuần ?

Liên quan hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Nghĩa, cáo trạng nêu vào khoảng đầu tháng 3.2020, Nguyễn Minh Thành bắt đầu tổ chức sòng bạc và để hoạt động sòng bạc mà không bị người khác tố giác, báo tin cho các cơ quan chức năng; Thành đã thông qua sự giới thiệu của bạn bè nên biết một người đàn ông có tên thường gọi là “Tụt hoặc Tuột” (tên thật Nguyễn Tấn Lâm) có mối quan hệ với cơ quan chức năng và nhận tiền để bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn Q.6.





Tiếp tục xác minh làm rõ sự liên quan của một số cán bộ công an Cũng theo cáo trạng, đối với một số cán bộ công an (công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.6; công an các phường 1, 2, 3 thuộc Q.6, TP.HCM), Nguyễn Minh Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ tiền, quà để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra, báo cáo về hoạt động sòng bạc. Do chỉ có lời khai của Thành và Cơ quan CSĐT chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

Sau đó, Thành chủ động gặp Lâm đặt vấn đề đưa tiền nhờ đứng ra bảo kê cho sòng bạc do Thành tổ chức. Lâm đồng ý và đề nghị Thành phải tổ chức sòng bạc có quy mô, hoạt động liên tục để nhiều người đến chơi nhằm đảm bảo việc thu đủ số tiền xâu đưa cho Lâm. Hằng tháng Thành phải trả cho Lâm chi phí bảo kê 120 triệu đồng/tuần và tiền ăn chia lợi nhuận của sòng bạc tương ứng với 20% tiền xâu thu được.

Sau khi thỏa thuận, Lâm không trực tiếp gặp Thành mà chỉ đạo Trần Văn Nghĩa gặp Thành để giám sát hoạt động, theo dõi lợi nhuận thu được tại sòng bạc; đồng thời thu tiền bảo kê và tiền ăn chia đem về cho Lâm. Bên cạnh đó, Nghĩa thuê em vợ là bị can Hồ Kỳ Anh hằng ngày đến sòng bạc do Thành tổ chức giám sát, báo lại cho Nghĩa biết. Đồng thời, quá trình Thành đưa tiền cho Nghĩa để đưa lại cho Lâm, Thành còn thỏa thuận đưa riêng cho Nghĩa thêm 10% tiền xâu (ngoài 20% Thành trả cho Lâm), để Nghĩa báo cáo lợi nhuận cho Lâm biết ít hơn số lợi nhuận thực tế mà sòng bạc thu được hằng ngày.

Riêng Nguyễn Tấn Lâm, người chỉ đạo Trần Văn Nghĩa liên lạc gặp Thành, hiện bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29.4.2021, Cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm, khi nào truy tìm được sẽ tiến hành điều tra làm rõ và xử lý sau.