Bị CSGT xử phạt, người chạy xe tự chế biện bạch: 'Nhiều người lạng lách, tôi chạy xe lôi thì có sao?'

Sáng 18.5, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lực lượng xử lý xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh không đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ Xuyên Á - Nguyễn Thị Sóc (H.Hóc Môn, TP.HCM).

"Thu nhập không đủ đóng phạt..."

Khoảng 8 giờ 30, anh N.Q.V (22 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy "cà tàng" hướng đi từ chợ đầu mối Hóc Môn, khi đến giao lộ Xuyên Á - Nguyễn Thị Sóc thì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính.

"Tôi dùng xe máy "cà tàng" để chở thịt heo giao cho chợ đầu mối Hóc Môn. Do xe máy vừa bị tai nạn giao thông nên bể nát, không đảm bảo an toàn, chứ hồi mới mua xe còn... chạy tốt lắm. Chở chuyến hàng này tôi được trả công khoảng 300.000 đồng, thu nhập chẳng đóng nổi tiền phạt", anh V. lý giải.

Cùng lúc, ông T. (41 tuổi, ngụ H.Củ Chi) chạy xe máy "cà tàng" kéo theo thùng chở rau cũng bị CSGT dừng xe kiểm tra.

"Chạy xe lôi dễ di chuyển và chở được nhiều hàng hóa hơn. Tôi thấy nhiều người chạy lạng lách, chạy ẩu... vậy mình chạy xe lôi cũng có sao. Chưa kể, tôi cũng chạy đúng luật, an toàn và kiểm định xe thường xuyên (!)", người này biện bạch.

Ông T. giải thích rằng, mình là lao động chính trong gia đình có 4 thành viên; mỗi chuyến xe chở rau, thu nhập khoảng 300.000 đồng. Hằng tháng, sau khi trừ các khoản chi tiêu cộng với tiêu xài chắt bóp, gia đình dành dụm được 7 - 8 triệu đồng/tháng.

"Bị phạt cũng phải chịu! Ai cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ, con... Sáng giờ chạy cuốc xe này tính ra đóng phạt còn không đủ", ông T. phân trần.

Ông T. đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính các lỗi: xe không đèn chiếu sáng (bị phạt 150.000 đồng), không đèn chuyển hướng (bị phạt 150.000 đồng), không gương chiếu hậu bên trái (bị phạt 150.000 đồng).

Thời điểm làm việc với CSGT, cả anh V. và anh T. đều không mang CMND/CCCD, GPLX, giấy đăng ký xe. Cán bộ CSGT cho biết, theo quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng; còn lỗi không xuất trình CMND/CCCD theo bị phạt 400.000 đồng theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ lập chốt kiểm tra, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm. Trong đó, CSGT đã tạm giữ phương tiện 5 trường hợp, 1 trường hợp xuất trình được giấy tờ xe nên chỉ phạt lỗi kéo theo vật khác; đồng thời, tạm giữ GPLX để ngăn chặn tài xế thực hiện hành vi vi phạm.