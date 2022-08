Bị CSGT xử phạt xe không phủ bạt, lái xe nói do quản lý yêu cầu

Khoảng 12 giờ ngày 23.8, tổ đặc biệt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện kế hoạch 299 của Bộ Công an (cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, trật tự an toàn giao thông) phát hiện 1 xe đầu kéo và 2 xe ben chở cát, đá xay không phủ bạt liền tiến hành kiểm tra.

Qua cân tải trọng, xe đầu kéo biển số 51D – 441.17 kéo theo rơ moóc biển số 51R – 218.96 chở cát quá tải gần 30%.

Khi lực lượng CSGT hỏi lái xe đầu kéo vì sao chở cát không phủ bạt, thì lái xe trả lời do hàng chở dưới mép thùng xe nên không phủ bạt.

CSGT chất vấn tiếp: “Cát đầy ngang thùng, cần chúng tôi cho xem hình không?”. Lái xe im lặng một lúc rồi nói “quản lý nhà xe nói chở dưới mép thùng thì không cần phủ bạt. Tôi biết như vậy là chạy ẩu, nhưng nghe lời quản lý nên không phủ bạt thùng xe”.





Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ huy tổ đặc biệt cho biết, hiện nay rất nhiều xe đầu kéo, xe ben chở cát, vật liệu xây dựng không phủ bạt.

“Các lái xe kháo nhau là xe không phủ bạt thì CSGT tưởng không có hàng nên không kiểm tra. Tuy nhiên, việc các xe không phủ bạt đều được camera an ninh, kiểm soát giao thông trên quốc lộ 51 ghi hình hết. Lực lượng giám sát camera tại phòng sẽ báo cho tổ đặc biệt, tổ tuần tra biết có xe vi phạm để xử lý triệt để”, thượng tá Tuấn cho hay.

Cùng ngày, tổ đặc biệt này còn phát hiện 2 xe ben biển số 72C – 153.74 và 72C – 164.70 chở cát, đá xay cũng không phủ bạt.

Lái xe biển số 72C – 153.74 từng bị tổ đặc biệt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phạt về lỗi quá tải, cho biết sau khi đóng phạt lỗi này nên không dám chở hàng hóa nhiều. Do chở ít cát trong thùng xe nên không phủ bạt.

Một cán bộ CSGT nhắc nhở: “Các anh chở hàng hóa nói ít là không phủ bạt nhưng các anh có biết cát, bụi trong thùng xe bay ra ngoài sẽ ảnh hưởng cho những người đi xe máy phía sau không?”, lái xe nghe xong liền im lặng.