Bidiphar giữ vững top 10 công ty dược uy tín 2021

Những ngày đầu năm 2022, thời điểm Tết Nhâm Dần đang đến rất gần, không khí làm việc, lao động sản xuất của hơn 1.000 cán bộ nhân viên Bidiphar rất khẩn trương, tất bật cho những dự định, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm. Đó cũng là tiền đề cho một năm hoạt động có nhiều thành công và thắng lợi mới.

Trải qua 1 năm đầy biến động của đại dịch Covid-19, Bidiphar đã có nhiều thay đổi như: tái cấu trúc hoạt động và chuỗi cung ứng, số hóa các quy trình, tăng cường công tác quản trị rủi ro để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Năm 2021, Bidiphar đã có những bước đổi mới đột phá ở hoạt động phân phối và chăm sóc khách hàng bằng cách tăng cường “điểm chạm” với khách hàng thông qua hệ thống tổng đài miễn cước 1800.888.677; ra mắt kênh bán hàng online tại địa chỉ: www.bidipharshop.com; tăng cường sự hiện diện của sản phẩm ở các điểm bán lẻ…

Hiện Bidiphar có 17 chi nhánh phân phối trên khắp cả nước với hơn 300 sản phẩm được hàng ngàn cơ sở y tế và hơn 14.000 nhà thuốc trên toàn quốc tin dùng. Đặc biệt, một số mặt hàng của Bidiphar xuất khẩu ra nước ngoài được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Bidiphar luôn nỗ lực phát huy truyền thống văn hóa "trách nhiệm - sẻ chia" với các hoạt động hướng đến cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… Ngoài việc hỗ trợ tài lực, vật lực góp phần vào công tác phòng chống dịch, Bidiphar hầu như không tăng giá các sản phẩm thiết yếu phục vụ phòng chống dịch. Với Bidiphar, đây không chỉ là trách nhiệm của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế mà còn là sự sẻ chia với cộng đồng trong bối cảnh kinh tế và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2021, bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Bidiphar, cho biết đây là năm đầu tiên Bidiphar nỗ lực đổi mới toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng doanh thu tăng 26% so với năm 2020 và vượt 10% so với kế hoạch; Tổng lợi nhuận trước thuế Bidiphar vượt trên 20% so với kế hoạch, một số sản phẩm có doanh thu tăng trưởng vượt trội như: Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar, Kingdomin, Biragan...

Đặc biệt, Bidiphar đảm bảo ổn định việc làm và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho hơn 1.000 người lao động với mức thu nhập tối thiểu 9 triệu đồng/người/tháng.





Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm qua, Bidiphar tiếp tục nằm trong Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín 2021 do tổ chức Vietnam Report đánh giá. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bidiphar được nhận danh hiệu này, tiếp tục khẳng định uy tín với sứ mệnh “Chăm sóc sức khỏe - Chia sẻ niềm vui cho cộng đồng”.

Trong thời gian đến, bên cạnh những thay đổi để thích nghi, phát triển bền vững, Bidiphar tiếp tục phát huy mặt mạnh nhất của mình, đó là lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển.

“Chúng tôi tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với đối tác là các viện, trường, các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới để có thể sản xuất một số dòng sản phẩm đặc trị với công nghệ cao, dạng bào chế tiên tiến. Những dòng sản phẩm này sẽ tạo sự khác biệt, giúp Bidiphar có thể cạnh tranh và tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới”, bà Phạm Thị Thanh Hương nói.