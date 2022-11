BIDV nhận ‘mưa’ giải thưởng

Ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hai tạp chí quốc tế The Asian Banking and Finance và The Alpha Southeast Asia đã vinh danh BIDV là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 5 liên tiếp. Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung - trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nói riêng.

BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt 2,05 triệu tỉ đồng tại thời điểm 30.09.2022. Trong nhiều năm liên tiếp, BIDV luôn dẫn đầu thị phần khách hàng DNNVV với gần 350.000 khách hàng, chiếm khoảng 40% tổng số DNNVV tại Việt Nam (tính đến ngày 31.10.2022). Tổng dư nợ khách hàng DNNVV của BIDV đạt hơn 319.000 tỉ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2021, đứng đầu thị trường về quy mô tín dụng.

Bà Siddiq Bazarwala, Tổng Biên tập Tạp chí Alpha Southeast Asia cho biết: “BIDV là ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về phân khúc khách hàng DNNVV, sở hữu đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Giải thưởng lần thứ 5 liên tiếp đã khẳng định vị thế chiếm lĩnh về thị phần, chuỗi sản phẩm, dịch vụ, tiện ích đa dạng của BIDV. Với những lợi thế và thế mạnh của mình, BIDV có nhiều cơ hội tiếp tục giữ vững vị thế số 1 về hoạt động kinh doanh phân khúc DNNVV trong nhiều năm tới”.

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp (DN), BIDV không ngừng nâng cấp, phát triển ứng dụng ngân hàng số BIDV iBank, với mục tiêu đưa BIDV iBank trở thành một ứng dụng tiện ích “hơn cả một ngân hàng”. Tính đến 31.10.2022, số lượng DN đăng ký sử dụng BIDV iBank đạt gần 105.000 khách hàng, trong đó số lượng khách hàng sử dụng gói dịch vụ tài chính chiếm 78%; riêng số lượng khách hàng DNNVV chiếm 90%, tăng trưởng 31% so với thời điểm đầu năm 2022 với số lượng giao dịch trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt trên 2.4 triệu giao dịch, tăng trưởng 45,4% so với cùng kỳ năm 2021.

BIDV phối hợp với các công ty Fintech cung cấp phần mềm quản trị, kế toán doanh nghiệp như MISA, KIU đẩy mạnh triển khai BIDV-ERP Connection - dịch vụ kết nối hệ thống ngân hàng điện tử BIDV iBank với phần mềm quản lý nội bộ cho phép DN thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến trên phần mềm quản lý nội bộ của DN (phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản trị tài chính,…) thông qua kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử BIDV iBank. Chương trình “SME Digitrans - Chuyển đổi số cùng DNNVV” đã thu hút được sự tham gia của cộng đồng DNNVV, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị điều hành và quản trị tài chính-kế toán cho các DNNVV. Trong đó, riêng đối với khối hành chính sự nghiệp, BIDV đã triển khai giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cho 42 bệnh viện, cung cấp dịch vụ thu hộ cho gần 2,400 đơn vị trên toàn quốc.





Hỗ trợ các DNNVV phục hồi sau đại dịch Covid-19, BIDV đã triển khai hàng loạt các giải pháp như miễn giảm lãi vay, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay. Ngân hàng đã kết hợp nguồn viện trợ từ ADB để triển khai chương trình tài chính toàn diện dành cho DNNVV do phụ nữ làm chủ (WSME) nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 bao gồm các chuỗi giải pháp tổng thể về đào tạo, kết nối tài chính, chuyển đổi số, miễn giảm lãi suất, phí dịch vụ; xây dựng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, phi tài chính chuyên biệt hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, BIDV triển khai nhiều giải pháp phi tài chính như tham gia dự án Shetrades của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), dự án Shemeanbuiness của Facebook tài trợ nhằm hỗ trợ đào tạo và kết nối tài chính với WSME; hợp tác với Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam triển khai các hoạt động gia tăng khả năng tiếp cận tài chính cho WSME.

BIDV cung cấp dịch vụ ngoại hối và phái sinh tốt nhất Việt Nam

Đồng thời, BIDV vừa được Tạp chí quốc tế Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng cung cấp dịch vụ phái sinh tốt nhất Việt Nam”. Đây là năm thứ 4 liên tiếp BIDV nhận giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” và là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ phái sinh tốt nhất Việt Nam”.

BIDV cung cấp dịch vụ ngoại hối và phái sinh đến khách hàng một cách toàn diện, hỗ trợ khách hàng các giải pháp linh hoạt, tối ưu hóa phương án giao dịch thông qua các sản phẩm bán chéo và các sản phẩm phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh đó, BIDV luôn chú trọng phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, tiện lợi đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian giao dịch cho khách hàng.

Trong những năm qua, BIDV đã giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm ngoại hối, phái sinh đa dạng về kỳ hạn, về đồng tiền, mặt hàng giao dịch, lãi suất tham chiếu, linh hoạt về thời gian thanh toán; qua đó, giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động bất lợi từ tỉ giá, lãi suất và giá cả hàng hóa đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời cố định trước chi phí thông qua nhiều sản phẩm trọn gói kết hợp giữa mua bán ngoại tệ, phái sinh với các sản phẩm tiền gửi, tín dụng, tài trợ thương mại, chuyển tiền… BIDV là ngân hàng có số lượng khách hàng giao dịch các sản phẩm phái sinh lớn nhất thị trường, là đơn vị cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, đáp ứng các thông lệ quốc tế về mô hình định giá, quản trị rủi ro tiên tiến.

Về mặt công nghệ, BIDV luôn nỗ lực đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trên nền tảng số nhằm giảm thiểu tối đa thời gian và hồ sơ giao dịch. Khách hàng có thể giao dịch mua, bán đa dạng các loại ngoại tệ theo nhu cầu thanh toán thông qua các ứng dụng trực tuyến như BIDV Smart Banking dành cho khách hàng cá nhân hay BIDV iBank dành cho khách hàng tổ chức. Với lợi thế thủ tục giao dịch đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và tỉ giá cạnh tranh, các nền tảng giao dịch ngoại tệ trực tuyến của BIDV đang ngày càng thu hút khách hàng, đồng thời đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số của ngân hàng. Giải thưởng lần này của Tạp chí Asian Banking and Finance một lần nữa khẳng định vị thế, sự chủ động và sáng tạo, hướng đến khách hàng của BIDV trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh.