Biến vải jean cũ thành túi xách họa tiết lá cờ hưởng ứng SEA Games 31

Chủ nhân của những chiếc túi xách độc lạ là Nguyễn Thị Hải Yến (28 tuổi, ngụ tại tỉnh Bắc Giang). Từ nhỏ, Yến đã có một tình yêu lớn đối với đồ handmade. Dù tốt nghiệp bằng cử nhân ngành công tác xã hội nhưng cô gái trẻ vẫn quyết định theo đuổi công việc làm đồ tái chế. Suốt 3 năm qua, cô gái Bắc Giang đã sáng tạo nhiều món đồ hữu dụng từ vải jean cũ với ý nghĩa hạn chế rác thải thời trang.

“Cả đêm háo hức ngồi may túi”

Hải Yến cho biết cô vinh dự được tham gia Hội chợ triển lãm hàng thủ công chất lượng cao tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để phục vụ SEA Games 31. Từ đó, cô nảy ra ý tưởng làm đồ thủ công để khoe với bạn bè quốc tế.

Ban đầu, Yến chỉ may một chiếc túi có in họa tiết cờ Việt Nam. Sau đó, cô quyết định “chơi lớn”, làm hẳn 11 chiếc túi xách có hình quốc kỳ của 11 nước tham gia SEA Games.

“Từ khi thực hiện bộ sưu tập này mình hào hứng vô cùng. Ngày đầu tiên bắt tay vào làm, mình đã háo hức đến mức mất ngủ. Đây là một ý tưởng khó, có phần ‘hơi điên’ vì khoảng thời gian đó mình rất bận, nhưng càng khó thì mình càng muốn chinh phục”, Yến chia sẻ.

Để tránh sai sót, Hải Yến dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ quốc kỳ của các nước, rồi chọn vải jean có màu tương đồng và nghiên cứu dáng túi sao cho phù hợp. Cô lựa chọn dáng túi hình chữ nhật để giống với hình lá cờ, đồng thời tối giản các chi tiết để thành phẩm giống một khối hộp nhất.

Tiếp theo, Hải Yến tiến hành cắt ghép các chi tiết bằng keo ủi và may hoàn thiện chiếc túi. Tất cả chi tiết trên cờ đều được ghép từ vải jean cũ. Duy nhất lá cờ của nước Campuchia là cô tạo khối Angkor Wat bằng jean trắng và tạo nét cho tòa tháp bằng bút vẽ. Mỗi chiếc túi sẽ có một mặt là họa tiết cờ, mặt còn lại là họa tiết jean cá tính đặc trưng như túi quần, cạp quần...





Theo Hải Yến, cắt những chi tiết nhỏ trên cờ là công đoạn khó nhất khi may một chiếc túi. “Vì là quốc kỳ nên sản phẩm phải có độ chính xác phải cao. Mình đã đo đạc, căn chỉnh tỷ lệ sao cho khớp với tỷ lệ gốc của lá cờ chính. Đối với những chi tiết nhỏ như ngôi sao, tôi phải xử lý chất liệu jean, để khi lên túi vừa chính xác lại không bị tưa vải. Công đoạn lâu nhất là công đoạn may ghép túi. Mẫu túi này may tương đối khó, do đó người thợ phải cẩn thận và tỉ mỉ”, Hải Yến chia sẻ.

Vượt qua thử thách của bản thân

Hải Yến đã dành ra 10 ngày ròng rã để hoàn thành xong bộ sưu tập túi xách hình lá cờ. “Tôi tự hào khi có thể chinh phục được thử thách do chính bản thân đề ra và có thể góp phần quảng bá các sản phẩm handmade của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây là kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của mình vì không phải lúc nào cũng có cơ hội đồng hành cùng SEA Games do Việt Nam đăng cai”, Hải Yến bộc bạch.

Từ khi chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập túi lên mạng xã hội, nhiều người hỏi mua nhưng Hải Yến không bán. Với cô gái trẻ, 11 chiếc túi này chỉ để thỏa mãn đam mê may vá, sáng tạo và không nhằm mục đích kinh doanh. Hiện những sản phẩm của Hải Yến được trưng bày tại gian hàng của Mèo Tôm handmade tại Hội chợ Triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022.

Bộ sưu tập túi xách hình lá cờ các nước tham gia SEA Games 31 vừa giúp rèn luyện tay nghề, vừa là dịp để cô gái trẻ tìm hiểu thêm những kiến thức về quốc kỳ, lịch sử của các nước Đông Nam Á. Sản phẩm của Hải Yến không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn truyền tải thông điệp tốt đẹp về thời trang bền vững.