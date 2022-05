‘Biểu tượng gợi cảm’ Eva Mendes chia sẻ cuộc sống êm đềm bên Ryan Gosling

Những năm gần đây, Eva Mendes dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ thay vì lao đầu vào những dự án phim ảnh như trước. Nữ diễn viên 7X không chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội và hiếm khi tiết lộ đời tư trước truyền thông. Trên People hôm 13.5, người đẹp phim Ma tốc độ đã hé lộ đôi chút về cuộc sống hiện tại của cô và tài tử Ryan Gosling.

Minh tinh 48 tuổi chia sẻ cô là một người thích dọn dẹp, bếp núc. Tuy nhiên, bà mẹ hai con không tốn quá nhiều thời gian vào việc nấu nướng vì tài tử phim La La Land thường giành vị trí đứng bếp. Mỗi khi rảnh rỗi, họ cùng dành thời gian trong căn bếp gia đình, người thì chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, người lại phụ trách việc dọn dẹp. Eva Mendes hết lời khen ngợi khả năng nấu nướng của bạn đời: “Ryan thường là người nấu ăn. Anh ấy là một đầu bếp đáng kinh ngạc”. Bà mẹ hai con tiếp tục: “Tôi nghĩ có một sự cân bằng tuyệt vời đối với việc ‘anh thì nấu ăn còn em lo dọn dẹp’. Điều này thực sự hiệu quả đối với chúng tôi”.

Eva Mendes thừa nhận mình là người cuồng dọn dẹp. “Cuộc sống thật hỗn loạn và thứ mà tôi có thể kiểm soát được chính là ngôi nhà và căn bếp của mình. Bởi vậy khi tôi rửa chén, điều đó mang lại cảm giác thật thoải mái... chúng đem đến cho tôi sự minh mẫn. Dọn dẹp bồn rửa chén, làm sạch chúng cũng giống như việc tôi đang dọn dẹp tâm trí mình vậy”, nữ diễn viên 2 Fast 2 Furious chia sẻ.

Sau nhiều năm gián đoạn diễn xuất, ngôi sao U50 chia sẻ cô đang chọn lọc những cơ hội công việc mới và tận dụng thời gian để theo đuổi những gì bản thân đam mê. Mới đây, cô được công bố là người đồng sở hữu công ty Skura Style. Biểu tượng gợi cảm một thời vừa bận bịu làm việc tại nhà, vừa phải để mắt đến hai con gái nhỏ. Cô kể: “Đó là một mớ hỗn độn. Tôi thường họp với rất nhiều người trên Zoom suốt cả ngày và không để ý. Nhiều lúc tôi đột nhiên thấy mọi người như đang cười khúc khích ở bên kia màn hình rồi phát hiện con gái mình ngay phía sau cùng với cái chăn của bé”.





Để tránh bị làm phiền, Eva Mendes đặt ra các quy tắc cho ba cha con và mong họ tuân thủ nghiêm túc. Nếu cửa đóng, có nghĩa là cô đang làm việc và không ai có thể vào trong trừ khi có chuyện thực sự quan trọng. “Dù thế, con gái 6 tuổi của tôi vẫn sẽ ùa vào và nói có chuyện rất quan trọng, khi tôi hỏi có chuyện gì, con bé thường trả lời mấy câu đại loại như: ‘Essie đã lấy búp bê của con’. Thật khó để nổi điên với chúng vì điều đó rất dễ thương”, bà mẹ nổi tiếng chia sẻ.

Sinh năm 1974, Eva Mendes là nữ diễn viên Mỹ gốc Cuba nổi tiếng với các bộ phim: Ghost Rider (Ma tốc độ), 2 Fast 2 Furious, Out of Time, The Women, The Other Guys, The Place Beyond the Pines… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, mỹ nhân 48 tuổi được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Cô nhiều lần được Maxim, FHM đưa vào danh sách những người đẹp nóng bỏng nhất hành tinh. Về đời tư, Eva Mendes gắn bó với Ryan Gosling từ năm 2011 và lần lượt đón hai con gái. Kể từ khi có gia đình, nữ diễn viên dần xa rời màn ảnh, bộ phim gần nhất mà cô tham gia là Lost River (2014).

Trên Instagram, Eva Mendes từng chia sẻ lý do cô luôn kín tiếng chuyện đời tư: “Tôi vẫn luôn có một ranh giới rõ ràng đối với những chuyện liên quan đến người đàn ông của đời mình cũng như các con. Dĩ nhiên là tôi sẽ nói về họ nhưng ở phạm vi nhất định và không đăng hình về cuộc sống thường ngày của chúng tôi”. Nữ diễn viên giải thích thêm: “Kể từ khi các con tôi còn rất nhỏ và chưa hiểu việc đăng hình của chúng có ý nghĩa gì, tôi đã không có được sự đồng thuận của chúng. Tôi sẽ không đăng hình con cho đến khi bọn trẻ đủ lớn và cho phép tôi làm điều đó”.