Bình Định: Khởi tố 3 bị can cho vay nặng lãi

Trước đó, chiều ngày 21.12, qua thời gian mật phục, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an TP.Quy Nhơn kiểm tra và phát hiện tại một ngôi nhà ở đường Lạc Long Quân, thuộc P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn có một nhóm người hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao nên đưa về cơ quan công an để làm rõ. Hoàng Đức Tiến được xác định là người cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm của Tiến khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 12.2022 đã cho 19 người ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định vay với tổng số tiền 589 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 138 triệu đồng.





Trong đó Oai trực tiếp cho 10 người vay với số tiền thu lợi bất chính trên 83 triệu đồng; Yên cho 7 người vay với số tiền thu lợi bất chính trên 43 triệu đồng; Tiến cho 2 người vay với số tiền thu lợi bất chính trên 11 triệu đồng. Lãi suất cho vay là 30%/tháng, gấp khoảng 18 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự.

Hiện vụ cho vay nặng lãi đang được Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) tiếp tục xử lý theo quy định.