Bình Dương: Bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ cấp tỉnh

Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.