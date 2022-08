Bình Dương: Khởi tố 4 nghi phạm cướp 5 hộp bánh trung thu

Theo điều tra, rạng sáng 12.8, sau khi ăn nhậu, các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Nhân, Mai Hoàng Phước (còn gọi là Ty, cùng 21 tuổi), Nguyễn Đức Trí Dũng, Nguyễn Minh Dũng (cùng 22 tuổi, cả 4 người cùng ngụ Bình Dương) đã rủ nhau đi cướp 5 hộp bánh trung thu ở các tiệm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Sau khi thống nhất, Mai Hoàng Phước (tức Ty) điều khiển xe ô tô về nhà lấy theo 1 mã tấu dài khoảng 60 cm bỏ vào cốp xe, sau đó quay lại chở Nguyễn Thành Nhân. Còn Nguyễn Đức Chí Dũng chở Nguyễn Minh Dũng trên xe mô tô dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.





Khi đến trước một cửa hàng bánh trung thu trên, bị can dừng xe trước cửa hàng để Nguyễn Minh Dũng xuống xe phá tấm bạt che, cướp nhiều lồng đèn treo trước cửa hàng.

Lúc này, Nguyễn Thành Nhân xuống xe, mở cốp lấy mã tấu đe dọa nhân viên, cướp 5 hộp bánh trung thu và 2 lồng đèn rồi bỏ đi.

Toàn bộ hành vi cướp bánh trung thu của các bị can cướp bánh trung thu đã được camera tại cửa hàng ghi lại và Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.