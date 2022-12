Bình Dương: Phát hiện thi thể người phụ nữ trong phòng trọ, nghi bị sát hại

Chiều 27.12, lãnh đạo UBND P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ, nghi bị sát hại, trong một phòng trọ nằm trên đường số 15, thuộc khu phố 1, P.Hòa Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Hòa Phú nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang có dấu hiệu bị phân hủy tại một phòng trọ ở đường số 15.

Công an P.Hòa Phú đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.





Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có vết cắt sâu ở cổ, bên cạnh có 1 con dao. Nạn nhân được xác định là bà P.T.K.N (46 tuổi, quê An Giang).

Hiện vụ phát hiện thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại trong phòng trọ đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.