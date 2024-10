Bình Dương: Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông ở KCN tại H.Phú Giáo

H.Phú Giáo hiện đang là đầu mối của nhiều tuyến giao thông cấp quốc gia Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Các tuyến giao thông cấp quốc gia

Theo quy hoạch, đáng chú ý nhất về các tuyến giao thông cấp vùng, cấp quốc gia đi qua địa bàn H.Phú Giáo, trong đó có cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo thiết kế, đường cao tốc này đi qua trên địa bàn Bình Dương dài khoảng 60km được quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cao tốc với 4 làn xe cao tốc, 2 làn dừng khẩn cấp, 2 đường song hành hai bên suốt tuyến, mặt cắt ngang hoàn chỉnh 50,75m.

Riêng đoạn đi qua địa bàn H.Phú Giáo được đề xuất quy hoạch mở rộng hành lang hai bên để bố trí đường song hành của địa phương với tổng mặt cắt ngang 100m.

Ngoài ra, các tuyến đường Quốc lộ 13B có tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III, quy mô 6 làn xe, đi trùng đường ĐT.741, lộ giới 54m.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng vừa khánh thành đưa vào sử dụng Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Quốc lộ 13C, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cấp III, quy mô 6 làn xe, lộ giới dự kiến 60m.

Riêng tuyến quốc lộ 56B có tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III, quy mô tối thiểu 4 làn xe, lộ giới dự kiến 60m được định hướng nâng cấp thành tuyến cao tốc vành đai theo định hướng Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về giao thông cấp tỉnh, đáng chú ý nhất là tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng vừa được khánh thành đưa vào sử dụng. Tuyến đường này kết nối các H.Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng (Bình Dương) dài 47,35km, quy mô 6 làn xe. Tuyến trùng với QL.56B và QL.13C…

Cụm công nghiệp Tam Lập đang được hình thành Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, trên cơ sở định hướng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống đường tỉnh và điều chỉnh lại hệ thống tên đường đi qua địa bàn H. Phú Giáo gồm:

Đường ĐT.741, đoạn qua địa bàn H.Phú Giáo chuyển thành QL13B; đường ĐT.741B (đường Bố Lá - Bến Súc) dài 12,18km, điểm đầu giao ĐT.741 tại ngã 3 Bố Lá (Km0+000), điểm cuối điểm cuối giáp ĐT.741C (Km12+180), tuyến đi qua huyện Phú Giáo, Bàu Bàng. Tuyến đạt cấp III, 6 làn xe, lộ giới 42m.

Đường ĐT.741D có chiều dài toàn tuyến khoảng 10km, điểm đầu giao QL.56B tại xã Tân Long (H.Phú Giáo), điểm cuối giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn (xã Lai Hưng, H.Bàu Bàng) là tuyến đường kết nối từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, đường cấp III, quy mô 6 làn xe, lộ giới 60m…

Đường ĐT.741 đi qua H.Phú Giáo sẽ trở thành Quốc lộ 13B Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đường ĐT.742B có chiều dài 40km đi qua TP.Bến Cát, H.Bàu Bàng, H.Phú Giáo và H.Bắc Tân Uyên với quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 6 làn xe.

Đường ĐT.745 (Vành đai 5) dài 58km, đường cấp II, quy mô 6 làn xe, lộ giới 60m. đi qua các H.Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng và Dầu Tiếng. Đường ĐT.750 (Vành đai 6), dài 57,5km, đường cấp III, tối thiểu 4 làn xe, lộ giới 42m đi qua H.Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và kết nối sang tỉnh Tây Ninh. …

Phát triển đô thị công nghiệp sinh thái

Theo quy hoạch, đến năm 2030 khu vực phía bắc tỉnh Bình Dương (gồm các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên) sẽ phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp sinh thái có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện, hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đến năm 2030, trên địa bàn Bình Dương có 32 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích khoảng 2.200ha. Trong đó, H.Phú Giáo hàng loạt các khu, CCN sẽ được thành lập như: KCN Vĩnh Lập diện tích khoảng 750ha; KCN Phú Giáo 4, diện tích khoảng 1.000ha; KCN Phú Giáo 1 khoảng 550ha; KCN Phú Giáo 3 khoảng 500ha…

TT.Phước Vĩnh, đô thị trung tâm của H.Phú Giáo

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Về phát triển các CCN trên địa bàn H.Phú Giáo, tại xã An Bình thành lập 7 CCN; xã Phước Hòa 4 CCN và xã Tam Lập 8 CCN…

Trong đó, các khu, CCN sẽ được Bình Dương ưu tiên đầu tư và bố trí nguồn lực để thực hiện gồm: KCN Vĩnh Lập, KCN Phú Giáo 4; các CCN:Tam Lập 2, Tam Lập 5; An Bình 1, An Bình 4, An Bình 7; Bố Lá 1; Bố Lá 2; Bố Lá 3; Bố Lá 4.

Ngoài ra, H.Phú Giáo cũng được quy hoạch là nơi phát triển 2 trung tâm logistics gần đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.