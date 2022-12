Bình Dương: Xe tải va chạm trực diện xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 7.12, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là anh Võ Ngọc Trung (40 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), người còn lại chưa rõ danh tính.

Vào khoảng 0 giờ cùng ngày, xe tải BS 51C - 581.68 do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (TP.Dĩ An), hướng từ đường số 10 đi đường Lý Thường Kiệt. Khi còn cách ngã tư giao với đường số 3 (thuộc P.Dĩ An, TP.Dĩ An) khoảng 20 m thì bất ngờ va chạm trực diện với xe máy BS 72E1 - 277.00 đang lưu thông theo chiều ngược lại.





Cú va chạm mạnh đẩy xe máy lùi hơn 10 m, làm anh Trung văng lên kính chắn gió rồi rơi xuống đường, tử vong tại chỗ. Còn nam thanh niên đi cùng xe máy với anh Trung bất tỉnh, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, kính chắn gió của xe tải bị hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng. Xe máy bể nát, biến dạng hoàn toàn; xe máy dính chặt vào phần đầu xe tải.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến rạng sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được xử lý, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.