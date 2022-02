Bình luận: Không tưởng tượng nổi !

Một trận cầu kỳ lạ. Không phải ở kỹ thuật hay chiến thuật chơi bóng, mà ở sự chênh lệch lực lượng đến muốn trào nước mắt. U.23 Việt Nam đã phải đưa cầu thủ dự bị cuối cùng - một thủ môn, vào sân chơi vị trí tiền đạo. Tôi chỉ cầu mong, biết đâu thủ môn - tiền đạo này với chiều cao khá tốt của mình, anh có một cú đánh đầu ăn bàn để kết thúc trận đấu từ hai hiệp phụ, thì trận đấu này chắc chắn đoạt chức vô địch vì… sự kỳ lạ. Tiếc rằng điều mong ước ấy không xảy ra. Nhưng đưa được trận đấu về những loạt sút luân lưu, người hâm mộ Việt Nam lại có niềm tin về tinh thần chiến đấu của những cầu thủ Việt. Quả đúng như vậy. Sức lực lúc này dồn hết vào đôi chân và cái đầu. Sự bình tĩnh đến lạnh lùng đến từ cái đầu, và cú sút tinh tế, chính xác đến từ chân sút. U23 Việt Nam đã có cả hai cái đó, như một điều gì họ chuẩn bị sẵn. Thật kỳ lạ.

Timor Leste là đội bóng trẻ chơi kỹ thuật, thậm chí họ có thể dắt bóng qua 2 cầu thủ Việt Nam, dù sau đó thiếu sự phối hợp ăn ý. Họ tuyệt đối vượt trội chúng ta về thể lực, cả lợi thế được nghỉ hơn chúng ta 2 ngày. Nhưng đúng là chưa bao giờ đội bóng hạng dưới này lại chơi dễ coi đến như vậy, dù họ vẫn thiếu sự phối hợp mang tính kỹ thuật của những đội bóng đàn anh. May cho họ, U.23 Việt Nam là đội bóng “trên cả chắp vá” do Covid-19 tàn phá, và không thể so sánh về thể lực, về đội hình, chiến thuật hay bất cứ thứ gì với một đội bóng ra sân vì không muốn bỏ cuộc như vậy.

Lại một lần nữa, người hâm mộ Việt Nam có thể tự hào về em cháu của mình đã chơi bóng đúng với tinh thần mà người Việt Nam hằng mong mỏi các đội bóng của mình chơi được như vậy.





Sự trải nghiệm ở giải đấu lần này với U.23 Việt Nam là một trải nghiệm quá kỳ lạ, quá đáng nhớ, dù đây chỉ là một giải đấu mang tính “dạo đầu” nhiều hơn là một giải quyết đấu. Nhưng với U.23 Việt Nam, sự trải nghiệm đến từ tinh thần, từ cái nghiến răng chiến đấu, từ niềm tin mình sẽ vượt qua được cái bẫy độc ác mà Covid đã giăng ra.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ về trận chung kết, mà hãy tận hưởng cảm giác kỳ lạ mà trận bán kết này mang lại, mà U.23 Việt Nam đã tận hiến cho đất nước mình. Không bao giờ bỏ cuộc!

Hoan hô U.23 Việt Nam! Chúng ta đã thắng từ ý chí, từ quyết tâm, từ cú gắng gượng cuối cùng. Không có niềm tự hào nào kỳ lạ như thế này.