Bình Phước: Bắt giữ nghi phạm đâm bạn nhậu tử vong trong đêm

Ngày 5.1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Phú Riềng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trong tối 4.1 tại thôn Phú An, xã Phú Trung (H.Phú Riềng). Nạn nhân là Nguyễn Văn Trường (26 tuổi, ngụ H.Phú Riềng), bị bạn nhậu đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 4.1, tại nhà anh L.A.T tại thôn Phú An (xã Phú Trung) tổ chức ăn nhậu. Tham gia cuộc nhậu gồm chủ nhà, Lê Như Vương (44 tuổi, ngụ Đắk Nông), Nguyễn Văn Trường cùng 2 người khác.

Trong lúc nhậu thì giữa Vương và Trường xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn, sau đó Vương vào trong phòng nhà anh T. nghỉ.

Khoảng 5 phút sau, Vương đi ra phía trước căn nhà rồi cầm theo 1 con dao bỏ trong người rồi quay lại bàn nhậu và tiếp tục xảy ra cãi vã với Trường. Sau đó Vương bất ngờ rút dao trong người ra và đâm vào vùng ngực anh Trường.





Nạn nhân cố gắng bỏ chạy ra phía trước nhà được vài mét thì gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lê Như Vương đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt nghi phạm. Đến khuya cùng ngày (4.1), Vương đang lẩn trốn trong một vườn cao su thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ đâm bạn nhậu tử vong đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.