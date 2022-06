Bình Phước: Điều tra vụ người đàn ông với nhiều vết thương chí mạng gục ngã ở nhà dân

Lợi dụng sốt đất, 3 nghi can ở Nghệ An giả danh cán bộ Sở TN-MT Nghệ An và tự nhận có thể giúp người dân đấu giá thành công, tách nhập thửa để lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng của 25 bị hại.